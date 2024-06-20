麥寮電廠延役惹議 張麗善：支持電廠轉燃氣但中央政策說清楚

六輕麥寮燃煤電廠與台電簽訂25年購售電合約，3部機組今、明兩年陸續屆期除役，日前已提出許可證展延申請，環團要求雲林縣長張麗善應拒絕麥寮電廠延役。張麗善表示，她支持麥寮燃煤廠轉燃氣廠，但依空汙法規定，沒有理由不給麥寮電廠展延，經濟部應盡快說清楚能源政策及用電規畫，加速電廠轉型。

麥寮燃煤電廠1、2號機組於今年5月31日、9月8日到期，3號機組明年9月22日屆期除役，依據空氣汙染防制法，許可證到期前3至6個月內需向地方政府提出許可證展延申請，如果沒有重大違規等因素，不得變更許可證內容，核發有效期間為3年以上5年以下。雲林縣環保局表示，1、2號機組已提出許可證展延申請，目前仍在審查中。

張麗善今受訪表示，麥寮電廠賣電給台電公司是商業行為，縣府無法介入，至於電廠操作許可展延，如果沒有重大違規，縣府沒有理由不發，但為保護縣民健康，她支持麥寮電廠燃煤儘速轉天然氣，且天然氣接收站及麥寮天然氣發電在2022年12月14日通過環評大會審查，至今仍未興建就是台電公司購電合約、中央能源政策不明。

張麗善說，考量台積電等半導體大廠持續擴廠，及新建廠房如輝達、超微半導體公司亦將大舉投資台灣，全國用電吃緊情況日益嚴峻，若六輕與台電已有共識要續約，因為轉燒天然氣興建計畫即刻動工需要約6年時間，中央能源政策更應立刻說清楚，是否納入麥寮電廠轉燒天然氣興建計畫，一方面滿足龐大的用電需求，並減少空氣汙染物及排放。

麥寮鄉長許忠富指出，近年麥寮電廠投資不少在製程方面進行改善，由於電力需求是國家政策和發展所需要，麥寮改燒比較乾淨的天然氣，地方都表支持，據他所知目前是因碼頭接收站還沒做好，煤轉氣是大工程，需要給麥電一些時間，但他認為麥寮發電整體改善既已是決定的政策，就應明確訂出時程，好讓國家和企業發展無虞，地方也才能安心。

麥寮鄉吳姓鄉民表示，不希望燃煤電廠繼續營運，因為空氣品質確實受到影響，若電廠轉型天然氣發電，在安全無虞情況下，一定全力支持，「大家都不希望健康受影響」。

麥寮村長聯誼會長蔡明宏則指出，六輕在麥寮已很長一段時間，對於環境保護問題也是一點一滴做出來的，地方有需求，台塑就改善，這樣才能共榮共存，地方要求的大原則就是，只要是乾淨又安全的能源，大家也沒有反對的理由。林姓村民等人也說，發電與能源也是產業，希望能朝這方面發展，多增加一些就業保障及工作的穩定。