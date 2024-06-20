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E-tracking預防公害汙染顯成效 115年擴大辦理

中央社／ 台北20日電

環境部今天公布，近3年導入E-tracking預防性處理公害汙染，陳情數減少5.4%、1.5萬件，稽查人均處理件數近倍增、達188件，人均裁處罰鍰增逾2成、近新台幣80萬元；115年擴大設置。

環境部今天召開「E-tracking-環境汙染無所遁形」記者會，環境部環境管理署署長顏旭明公布，導入E-tracking可讓公害汙染處理從過往破案要花半年，可能汙染已久的管末處理，轉變成一發現有汙染動作就立即處理的預防性處理，對比導入3年來的變化，顯現3大成效。

他說，統計顯示公害汙染陳情受理件數自110年的27萬9383件，下降至112年的26萬4315件、減少1.5萬件；並在稽查人力有限下，人均裁處件數從110年的98件，增至112年的188件，幾乎倍增；且人均罰鍰金額逐年提升，從110年的65.7萬元，上升至112年的79.9萬元、增逾2成。

顏旭明特別舉例，此系統包含設置拍攝車輛前、後方車牌及高空拍攝載運物的AI辨識系統後，可發現、即時追蹤未維持正常運作的事業廢棄物清運車輛涉嫌違法傾倒行為，對比112及年113年第1季裁處件數，從28件上升到83件，效果顯著。

他也說，要向行政院爭取預算15億元，預計從115年起在台灣本島增設車牌辨識攝影1000個設置點、偵測車輛行車軌跡設備也要增設1000個設置點，藉此擴大辦理。

環境管理署環境執法組組長許正雄也舉例，包含結合使用智慧平板推播掌握的違法資訊，107年起由環境管理署發展使用，並從111年8月起推廣地方使用，截至113年5月止，已有16縣市使用，有助於提高執法效果。

許正雄簡報時也說明，導入E-tracking後，因為整合20幾個資料系統並作分析、物聯網、AI辨識等運作，目前公害汙染陳情案件妥善處理率達98%、平均到場處理時效僅為7小時，以及民眾滿意度達到84%。

廢棄物 環境部 空拍

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