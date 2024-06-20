麥寮電廠是否延役 麥寮居民：只要乾淨安全沒反對理由

針對麥寮發電廠1、2號發電機組契約到期是否延役，引起各方重視，麥寮鄉長許忠富認為基於國家能源政策考量，和乾淨能源維護地方環境，由煤電轉成天然瓦斯氣電是勢在必行，但他認為轉型時程要明確，好讓國家、企業能發展、地方能安心。

許忠富今天針對麥電是否延役，受訪時指出，近年麥寮電廠也投資不少在製程改善，對地方環境影響也不像以前，由於電力需求是國家政策和發展所需，麥寮改燒比較乾淨的天然氣，地方都表支持，據他所知目前是因碼頭接收站還沒做好，煤轉氣是大工程，確有需給麥電一些時間，但他認為麥寮發電整體改善既已是決定的政策，就應明確訂出時程，好讓國家和企業發展無虞，地方也才能安心。

麥寮村長聯誼會長蔡明宏則指出，六輕在麥寮已很長一段時間，對於環境保護問題也是一點一滴做出來的，地方有需求，台塑就改善，這樣才能共榮共存，對於麥電的製程大家並不是很了解，但地方要求的大原則就是，只要是乾淨又安全的能源，大家也沒有反對的理由。

林姓村民等人也說，據報導石化近年來景氣好像不太好，發電與能源也是一種產業，如果能朝這方面方展，多增加一些就業保障及工作的穩定，才是地方需要的。 麥寮鄉長許忠富認為轉換乾淨能源發電，大家樂見其成，但轉型時程要明確。記者蔡維斌／攝影

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