麥寮電廠是否延役 麥寮居民：只要乾淨安全沒反對理由
針對麥寮發電廠1、2號發電機組契約到期是否延役，引起各方重視，麥寮鄉長許忠富認為基於國家能源政策考量，和乾淨能源維護地方環境，由煤電轉成天然瓦斯氣電是勢在必行，但他認為轉型時程要明確，好讓國家、企業能發展、地方能安心。
許忠富今天針對麥電是否延役，受訪時指出，近年麥寮電廠也投資不少在製程改善，對地方環境影響也不像以前，由於電力需求是國家政策和發展所需，麥寮改燒比較乾淨的天然氣，地方都表支持，據他所知目前是因碼頭接收站還沒做好，煤轉氣是大工程，確有需給麥電一些時間，但他認為麥寮發電整體改善既已是決定的政策，就應明確訂出時程，好讓國家和企業發展無虞，地方也才能安心。
麥寮村長聯誼會長蔡明宏則指出，六輕在麥寮已很長一段時間，對於環境保護問題也是一點一滴做出來的，地方有需求，台塑就改善，這樣才能共榮共存，對於麥電的製程大家並不是很了解，但地方要求的大原則就是，只要是乾淨又安全的能源，大家也沒有反對的理由。
林姓村民等人也說，據報導石化近年來景氣好像不太好，發電與能源也是一種產業，如果能朝這方面方展，多增加一些就業保障及工作的穩定，才是地方需要的。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台中七期豪宅租金飆升 這個社區刷新住宅租賃天花板
▪ 地主好奇新竹缺什麼？在地人推「1知名品牌」進駐賺爆：竹科人在乎CP值
▪ 淡水房價凍漲原因在哪？ 網曝1理由：不是距離太遠
▪ 獨／八大行庫新青安會議定調新貸戶簽切結書 下周一政院會議拍板
▪ 台股1年半大漲9千點 房仲：房市迎38年最強資金行情
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言