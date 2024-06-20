核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

即將進入夏季用電高峰，但隨著核三廠1號機即將在7月27日停機，日前已開始遞減運傳，未料近日卻陸續傳出內科、屏東市、台北市西門町接續出現跳電、停電，讓外界高度憂心今夏供電恐陷危機。如今又傳即將合約到期除役的全台最大民營燃煤電廠麥寮電廠，經濟部擬與麥寮續約，引發外界救援電力的聯想。

環團今於立法院召開記者會，痛批賴政府無預警大跳票，對雲林人軟土深掘，要求經濟部與台電公司不展延合約。

麥寮電廠於1999至2000年開始商轉，台電與民營電廠簽訂25年的購售電合約，依約麥寮燃煤電廠的1號、2號機組應於今年6、9月底合約到期除役，而3號機組於2025年9月到期，但近期有媒體報導，經濟部長郭智輝在一場與媒體餐會上的簡報上，稱麥寮煤電不再列為經濟部的除役目標。

六輕汙染傷害聯合求償自救會會長黃源河表示，郭智輝上任不到1個月，就和台塑石化董事長陳寶郎牽手大跳麥寮電廠燃煤機組無預警延役的政商探戈，出賣廣大空汙災民，讓癡癡等麥電燒土炭走入歷史的雲林鄉親再次脫煤夢碎，經濟部長郭智輝莫非歧視雲林人？

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文表示，國內外的研究一致發現石化廠周遭居民的罹癌率增加，台塑六輕也不例外，而六輕之中最主要的汙染來源就是燃煤電廠，六輕繼續用燃煤發電汙染台灣，如今經濟部說不缺電，台電原規劃麥寮電廠除役，卻藉故更改原本計畫，繼續燃煤所造成的健康危害，是違反環境正義的政策殺人。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳指出，經濟部發布的2023年全國電力供需報告，明列麥寮電廠1號、2號燃煤機組，應該分別於合約到期的今年6月、9月底陸續除役，3號燃煤機組於2025年9月底到期退場，但麥寮煤電如今不再列為經濟部的除役目標，且陳寶郎近日坦承麥電和台電雙方已有續約共識，只差還沒有正式簽約，難道這是政府醞釀了7年之久的國家級能源轉型騙局？

根據統計，包括麥寮電廠和台塑石化汽電共生在內的六輕煤電，2023年度總計用煤量1210萬7135公噸，已經高於台中火力發電廠同年的用煤總量1209萬噸，如今台塑石化的燃煤汽電共生，沒有納入脫煤能源轉型，連反煤公民運動驅策的麥寮電廠既定脫煤期程都被經濟部沒收而消失，令雲林人備感失望。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，2025年麥寮電廠除役勢在必行，否則將是未履行2017年中南部居民對於空汙改善的期待，呼籲雲林縣政府、經濟部務必在2025年準時讓麥寮電廠除役，並要求麥寮電廠提出勞工與周遭社區居民的公正轉型計畫。