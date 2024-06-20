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勞動部2023勞動萬歲影片 入圍坎城創意獎

中央社／ 台北20日電

勞動部拍攝「2023勞動萬歲」影片向勞工致敬，繼去年獲得國內第32屆4A創意獎「最佳長秒數廣告」金獎，今年更獲得「坎城創意獎」中「社會行為與文化洞察力」入圍肯定。

勞動部今天發新聞稿指出，「坎城創意獎」是全世界從事創意傳播、廣告及相關產業等所有從業人員追求的最高榮譽，每年都會有來自全球各地、好幾萬個優秀的創意作品參賽，因此「2023勞動萬歲」能夠在這些作品中脫穎而出相當不容易，也代表台灣產出的優質作品能夠站上世界的舞台。

勞動部「2023勞動萬歲」影片是透過一個從事傳統「紙紮」工作的勞工，並藉由父子間的溫情訴求，傳達每一份工作，背後都有著人們的需要，並且每一種職業，也都應該獲得人們尊敬，百業百工疊織為社會的面貌，令人欽佩，這也是工作的價值與寶貴的地方。

對於入圍世界知名的「坎城創意獎」，影片導演羅景壬也表示，這部影片代表「我們對勞動樣貌、在地文化、社會現象的共同的在意，與我們之間無比的信任與默契，很開心我們如此心愛的台灣，再一次被世界看見。」

勞動部表示，感謝導演與製作團隊的努力，能夠持續拍出感動人心、產生共鳴的作品，未來勞動部也會繼續努力，推動各種法令與政策，做全國勞工朋友強而有力的後盾。

勞動部 影片

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