唐獎漢學獎頒給歷史學者許倬雲 首名台灣出身得主

唐獎第6屆漢學獎揭曉，94歲歷史學家許倬雲獲獎。他善於發掘長期歷史的本質問題，除了學術專論外也有通史著作，是一名博雅兼具的學者，也是在嚴格定義下首名台灣出身的得主。

唐獎教育基金會今天在台北召開中外記者會，揭曉2024年漢學獎得主，由美國匹茲堡大學榮休校聘講座教授許倬雲獨得新台幣5000萬元獎金。

唐獎基金會公布的得獎理由，肯定許倬雲歷來發表的中國古代專論，善於挖掘長期歷史的本質問題；而他的通史著作，則著重文化包容與交流、尋求中國在世界的地位，「許教授的著作展現對國家、民族及全人類的深切關懷，被譽為一位兼具博雅理念與淑世精神的史家。」