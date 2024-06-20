唐獎漢學獎頒給歷史學者許倬雲 首名台灣出身得主
唐獎第6屆漢學獎揭曉，94歲歷史學家許倬雲獲獎。他善於發掘長期歷史的本質問題，除了學術專論外也有通史著作，是一名博雅兼具的學者，也是在嚴格定義下首名台灣出身的得主。
唐獎教育基金會今天在台北召開中外記者會，揭曉2024年漢學獎得主，由美國匹茲堡大學榮休校聘講座教授許倬雲獨得新台幣5000萬元獎金。
唐獎基金會公布的得獎理由，肯定許倬雲歷來發表的中國古代專論，善於挖掘長期歷史的本質問題；而他的通史著作，則著重文化包容與交流、尋求中國在世界的地位，「許教授的著作展現對國家、民族及全人類的深切關懷，被譽為一位兼具博雅理念與淑世精神的史家。」
許倬雲不是漢學獎首名華裔得主，但2014年得主余英時（美國籍）的經歷主要在中國大陸、香港和美國；2020年得主王賡武（澳洲籍）則活躍於東南亞和澳洲。許倬雲在台灣讀到碩士再赴美深造，且曾任職於台灣大學、中央研究院，是嚴格定義下首名台灣出身的唐獎漢學獎得主。
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