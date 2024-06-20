【專家之眼】大禹治水不知道也沒關係？

最近有家長發現，明星高中的孩子們不知道「大禹治水」的典故，非常震驚，直呼是不是108課綱發威了？有人說，大禹治水是神話而非歷史，不知道也沒關係。也有人諷刺被108課綱洗腦的年輕人只知八田與一，不知大禹。

個人記憶中，最早看到這個故事，是在小學國語課本。課文描述大禹為了治水，「三過家門而不入」，勤政愛民，發揮了犧牲小我、完成大我的精神。中學歷史課則提到舜時代遇到洪水，鯀以圍堵之法治水失敗被殺，禹則改用疏通之法而成功。後來舜把帝位禪讓給禹，禹建了夏朝，傳位給兒子啟，從此公天下變成家天下。

夏朝不如後來的商朝，有像甲骨文這麼直接的證據，所以其存在與否，並無定論。然而，若從後世文化發展的角度看，夏禹到底真有其人，抑或只是虛擬的神話人物，已經不重要了，因為這個名字，早就成為古聖先賢的其中一個代名詞，是解民於倒懸的明君典範。若想勵精圖治，就必須以大禹為學習的榜樣。猶記得大學時期，老師在課堂上批評台北治水不當，怎麼可以用圍堵的蠢方法，難道不知幾千年前，大禹就教過我們要懂得疏通嗎？

可見大禹治水的故事，包含了太多有用的啟示，從待人處世的態度，到治國、管理的觀念與方法，在在值得深思。不只如此，它還給藝術創作提供豐富的靈感，如晉顧愷之畫過《夏禹治水圖》，詩聖杜甫寫過《禹廟》：「禹廟空山裡，秋風落日斜…...早知乘四載，疏鑿控三巴。」很有畫面，也傳達了對賢君的期許。

這就是文化的累積與傳承，也是故事的力量。如同古希臘神話在歐美地區流傳久遠，成為廣泛引用的典故。知識分子談論它們，好比吃飯喝水一樣自然。譬如將火種帶給人類的普羅米修斯，就是文學、藝術、音樂的熱門主題，貝多芬以此為名所寫的序曲，還相當受歡迎。

引用典故，並非存心賣弄，而是提供更多靈活的思考，幫助人們解決難題。戰國時期，有很多縱橫家，遊說各國國君。能成功地改變君王想法的，往往不是「直言犯諫」，而是巧妙地用寓言故事，迂迴地旁敲側擊。淳于髡以大鳥的比喻，激發了齊威王「一鳴驚人」的鬥志。可見，聰明的人懂得取材、變通，使執迷不悟者茅塞頓開。

有人說，與其了解大禹治水，不如看看台灣原住民的洪水故事更親切。確實，世界各地都有古老的洪水傳說，諾亞方舟也是著名的一例。但這些故事並不相斥，沒有必要為了知道原住民的洪水傳說，就拋棄流傳久遠的大禹治水。何況我們現在最熟用的中文正體字，承載了數千年的華夏文化。從中華文化汲取先人的智慧，必然比其他文化更有效率，何必捨近而求遠？