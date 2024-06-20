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美台高中生交流 研究抗戰空運史

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
五位美籍高中生與史丹佛大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭(右二)、喆宏人文工作室負責人楊善堯(左)，及國立羅東高中師生，昨共同出席《飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸》新書發表會。記者蘇健忠／攝影
五位美籍高中生與史丹佛大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭(右二)、喆宏人文工作室負責人楊善堯(左)，及國立羅東高中師生，昨共同出席《飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸》新書發表會。記者蘇健忠／攝影

八年抗戰期間，我國沿海均被日軍封鎖，唯一運輸物資的滇緬公路，也因日軍入侵緬甸而中斷。美國為了支援中華民國繼續作戰，只能仰仗空運物資，航路必須冒險飛越號稱「駝峰」的喜馬拉雅山脈東段，損失飛機近六百架。

一群居住舊金山灣區的華裔美國高中生，在史丹福大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭指導下，依據美國與我國政府的檔案與照片，編著《飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸》，昨天在台北圓山飯店舉行新書發表會。參與交流的宜蘭羅東高中雙語班，也以同樣的史料，完成三篇英文報告，共同探討民國史。

主辦活動的喆宏人文工作室負責人楊善堯表示，去年林孝庭就指導華裔學生，探索自己的原生歷史文化，以及與現今生活的美國之間的歷史文化共通性，組成「美國加州中學生台灣歷史學術與文化交流訪問團」，來台參訪各項「民國風」與「台灣味」的景點，並完成《翱翔天際：圖說飛虎隊與黑貓中隊》，研究中華民國與美國的歷史淵源。

楊善堯說，今年他們再度合組訪問團，交流討論對象，除了去年的中央大學歷史所，還加上與學員年齡相仿的羅東高中雙語實驗班。

圓山飯店 抗戰 日軍 羅東 美國 黑貓中隊

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