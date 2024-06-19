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印尼新政府推免費營養午餐 駐印尼代表：台灣經驗可幫忙

中央社／ 雅加達19日專電

印尼總統當選人普拉伯沃10月將宣誓就職，在競選期間及當選後的公開談話中，他曾多次表示，上任後的優先政策之一是學童免費營養午餐計畫。駐印尼代表陳忠說，台灣營養午餐政策實施數十年，能與印尼分享相關經驗。

印尼總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）競選期間承諾，將實施學童免費營養午餐計畫，為全國8290萬名學生提供免費午餐和牛奶，藉此讓學童攝取足夠營養，並鼓勵孩童到學校受教育，以提升人力素質。

駐印尼代表陳忠接受中央社專訪表示，新政府的免費營養午餐計畫提供台灣與印尼許多合作空間，因台灣校園營養午餐政策實施數十年，從食材到保鮮及中央廚房等，已有一套相當成熟體系，因此能與印尼分享經驗。

他舉例：「近年台灣運用智慧科技發展的特長，發展智慧廚房監控系統、食材登錄平台等，增加資訊透明度以協助加強學童營養午餐的食用安全，同時推動偏鄉學校中央廚房計畫，提高偏鄉營養午餐品質的同時，也能降低城鄉落差。」

陳忠指出，未來將邀請印尼官員赴台灣各級學校，實地了解台灣營養午餐政策的實施情形，像是「成本管控、食材運用及烹調供應鏈的建立等，能提出具體實施方案，提供印尼參考並相互合作」。

另外，免費營養午餐計畫的成本高昂，因此他建議普拉伯沃執政團隊，可以考慮與各地農民合作社及中小企業合作，以進一步降低總成本。

陳忠表示，目前台灣技術團在卡拉旺縣（Karawang）及北蘇門答臘省，與印尼有農業合作計畫。另外，也有台商在印尼投資農產相關領域，因此，可以由台灣提供品質佳且價格合理的生鮮蔬果，以控制營養午餐的成本。

他說：「台灣在印尼設有技術團，多年來協助印尼加強農業發展有豐碩成果，近年更與印尼農業部合作推動青農交流，成果顯著。」

陳忠補充，印尼也可以與台灣合作發展酪農計畫，提高本地乳牛產量，以供應學童所需，或推行營養飲食教育計畫等。

他建議，台灣未來可結合農業相關資源，加入台僑、台商及慈濟基金會等力量，在印尼關鍵地區建立農業示範區並投資農園，協助促進印尼糧食自足，加強與印尼新政府農業合作，並為台商尋求參與普拉伯沃所提出的營養午餐計畫。

印尼 營養午餐 食材

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