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立院審財劃法 通過提案請財政部下會期開議前提版本

中央社／ 台北19日電

財劃法已逾25年未修正，目前在立法院財委會併案審查的草案累計達20案，但尚無行政院版。財委會今天通過國民黨立委賴士葆、王鴻薇及民眾黨立委黃珊珊等人共同所提臨時提案，請財政部於下會期開議前，提出財劃法修正草案於立法院審議。

立法院財政委員會今天繼續審查「財政收支劃分法修正草案」。財政部長莊翠雲列席，並備質詢。

排案的財委會召委、國民黨立委羅明才已於日前召開公聽會，草案也完成詢答，今天議程原擬協商條文，但因尚無行政院版，並未進行逐條條文審查。

與會國民黨立委林思銘呼籲，行政院要趕快提出版本，才能具體討論、協調怎麼修法，否則審查財劃法修正案淪於泛談。

財委會另位召委、民進黨立委郭國文說，並非行政部門拖延修法，而是財劃法修正有特殊性，法案複雜，必須慎重，以免漏洞百出，後遺症不斷。

民進黨立委李坤城建議，由財委會再舉辦一次公聽會，聽取包括學者專家在內的各界意見。

黃珊珊說，民眾黨團提出財劃法修法版本，並不希望影響到中央的運作，也沒有要回復到精省前的分配比例，但希望財政部提出版本，以及國民黨團版本能否考慮做些修正，大家能在折衷的情況下找到共識。

她說，民眾黨團所提版本沒有「絕對」，但有兩個原則很清楚，一是不影響中央政事運作過多的情況，二是必須成立一個公開透明的分配委員會。

國民黨立委李彥秀表示，國民黨團的版本不是不能討論，但行政院必須提出版本來討論，不能讓人覺得行政部門傲慢。

賴士葆說，財劃法這麼重要的一部法，已逾25年未修正，修法醞釀這麼久了，目前在立法院也已經有很多版本，但為什麼至今行政院不提修法版本，明明財政部心裡對於財政收支劃分就有一把尺，現在修法就是要把財政部心裡的這把尺條文化，如果財政部覺得國民黨團的版本不理想，那也沒有關係，大家都提出版本來討論，而不是都不用修正。

王鴻薇建議，希望在立法院下會期（第二會期）開議前，行政院能夠提出財劃法修法版本。

國民黨立委陳玉珍表示，如果行政部門覺得提出財劃法修法版本窒礙難行、提不出來，目前在立法院已有許多版本草案，立委也有進度要走。

對於立委表達的意見，主持今天會議的羅明才裁示，擇期再辦公聽會。

另外，財委會今天通過賴士葆、王鴻薇及黃珊珊等8人共同所提臨時提案，請財政部於下會期開議前，提出財劃法修正草案於立法院審議。

在處理臨時提案的討論過程中，莊翠雲表示，實話還是要實說，這個提案「真的會有困難」，因為中間還要召開公聽會，財政部也還要與地方政府開會討會，聽取各方意見以後，才能提出修法進度讓立法院財委會了解。

有關財劃法修正草案的後續議程，羅明才今天裁示，另擇期繼續審查。

修法 國民黨 財劃法

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