文總空運愛文芒果 橘色惡魔、翡翠騎士圓夢

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部、京都橘高等學校吹奏樂部去年來台演出，紛紛許下「想吃芒果」的心願，但因訪台時間非芒果季，成為最大遺憾。文總特別空運屏東愛文芒果，一圓學生心願。

擁有「橘色惡魔」之稱的京都橘高等學校吹奏樂部，2022年首度訪台為國慶大會演出，學生當時受訪便提及想品嘗台灣芒果，但直至去年12月訪台，都錯過芒果產季。而別名為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高校吹奏樂部，則是在去年10月為國慶大會演出，同樣留下「想吃芒果」的遺憾返回日本。

中華文化總會特別準備屏東愛文芒果，並在17日順利送達學校，學生們收到後驚喜不已，「橘色惡魔」更立刻錄影，以華語開心喊「吃芒果」，還搭配手寫字幕向文總表示感謝。

文總秘書長李厚慶透過新聞稿表示，學生們許下的心願，文總一直放在心上。今年芒果季開始後，便馬上訂購、冷藏空運，經過嚴格檢疫後，送到學生們的手上，希望在日本的他們，也能感受到台灣的夏天。

「橘色惡魔」在影片中說：「我們非常喜歡芒果，很開心。」並表示還想再來台灣。而文總今年5月在京都舉行台灣文化祭TAIWAN PLUS，許多橘高校的畢業生也特地到現場，足見台日好友誼。「翡翠騎士」也拿著芒果開心透過錄影高喊「我愛你」。

李厚慶透露，未來文總與日本東京農業大學第二高校吹奏樂部、京都橘高等學校吹奏樂部，還會有更多精彩的合作，期待台日友情長長久久。