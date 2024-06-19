財劃法修正 莊翠雲：不要為修而修、獲共識更重要

財劃法已逾25年未修正，財政部長莊翠雲今天指出，財劃法修法必須考慮近年來中央與地方財政整體情勢，整體地方財政已經比過往好很多，財源分配也要考量事權及支出的變動，她呼籲不要為修法而修法，獲取共識更重要。

立法院財政委員會今天繼續審查財政收支劃分法修正草案，莊翠雲列席並備質詢。目前修正草案累計達20案，但尚無行政院版。

莊翠雲會前接受媒體訪問指出，財劃法修法必須考慮到近年來中央與地方財政整體情勢。以民國111年來看，地方財政餘絀已經達到新台幣460幾億元，這顯示中央統籌分配稅款、一般性補助及計畫型補助款挹注下，加上地方政府努力，整體地方財政已經比過往好很多。

莊翠雲表示，財政收支劃分也必須要和事權劃分併同考量，在公聽會時專家學者也都提出這樣意見，除了錢的劃分之外，事權也要併同考量，這就涉及地方制度法與行政區劃。

莊翠雲指出，精省後中央也同時承接了省府的業務，相對支出增加1300億元。

她說，在支出移轉部分，原來地方支出移轉，譬如勞保、健保、老農津貼，原來是屬於地方支出，但是後來都移轉到中央全部支出，以113年來看，中央支付這幾項就已經達到1000億元，所以有關財源分配也要考量事權及支出的變動。

此外，莊翠雲表示，地方政府間水平分配，各地方政府都爭取自己最有利指標，這部分必須要有更大共識。