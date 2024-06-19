立法院審財劃法 黃珊珊：民眾黨版是最折衷版本

立法院今天審查財政收支劃分法。民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊說，這是國家大政，包括民進黨在內的所有人都該提修正版本充分討論；民眾黨版草案是最折衷版本，能夠把錢下放給地方，且不影響中央運作。

立法院財政委員會今天繼續審查「財政收支劃分法」，目前財劃法修正草案累計已達17案，但尚無行政院版草案。黃珊珊昨天舉行記者會時指出，目前統籌分配稅款1年約新台幣3800億元，民眾黨版草案中央僅會多撥補2700億元，但國民黨版卻暴增到5400億元，恐對中央運作造成影響。

民眾黨團8名立委上午在議場前接受媒體聯訪。媒體詢問，國民黨版與民眾黨版差異大，是否可能和民進黨合作。黃珊珊表示，這是國家大政的事情，希望大家都提出版本充分討論，包括民進黨。黃珊珊指出，民進黨不提版本才是最大問題，應提出具體版本，而不是恐嚇人民哪些錢會受影響。

黃珊珊指出，國民黨版可能會影響中央政事運作，民眾黨版會不影響中央情況下，每年歲出歲入賸餘平均2000億元左右，在不影響社會福利、租金補貼、育兒津貼的情況下，把錢下放給地方，是最折衷版本。黃珊珊指出，歡迎各界提出意見，就事論事、不要貼別人標籤。

另外，總統賴清德20日就職滿月，今天將親自召開記者會，宣布將就氣候變遷、健康台灣與全民防衛三大方向成立3個委員會，由他親自領軍。

民眾黨團總召黃國昌說，這可以清楚反映出目前中央政府體制，實權掌握在總統手上，行政院只是總統的執行長，部會首長是執行總統意志；成立這些委員會後，在總統府下掌握如此大職權，凸顯公民社會質疑很久的「權責不相符」，如何有效監督制衡。