立法院審財劃法 黃珊珊：民眾黨版是最折衷版本
立法院今天審查財政收支劃分法。民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊說，這是國家大政，包括民進黨在內的所有人都該提修正版本充分討論；民眾黨版草案是最折衷版本，能夠把錢下放給地方，且不影響中央運作。
立法院財政委員會今天繼續審查「財政收支劃分法」，目前財劃法修正草案累計已達17案，但尚無行政院版草案。黃珊珊昨天舉行記者會時指出，目前統籌分配稅款1年約新台幣3800億元，民眾黨版草案中央僅會多撥補2700億元，但國民黨版卻暴增到5400億元，恐對中央運作造成影響。
民眾黨團8名立委上午在議場前接受媒體聯訪。媒體詢問，國民黨版與民眾黨版差異大，是否可能和民進黨合作。黃珊珊表示，這是國家大政的事情，希望大家都提出版本充分討論，包括民進黨。黃珊珊指出，民進黨不提版本才是最大問題，應提出具體版本，而不是恐嚇人民哪些錢會受影響。
黃珊珊指出，國民黨版可能會影響中央政事運作，民眾黨版會不影響中央情況下，每年歲出歲入賸餘平均2000億元左右，在不影響社會福利、租金補貼、育兒津貼的情況下，把錢下放給地方，是最折衷版本。黃珊珊指出，歡迎各界提出意見，就事論事、不要貼別人標籤。
另外，總統賴清德20日就職滿月，今天將親自召開記者會，宣布將就氣候變遷、健康台灣與全民防衛三大方向成立3個委員會，由他親自領軍。
民眾黨團總召黃國昌說，這可以清楚反映出目前中央政府體制，實權掌握在總統手上，行政院只是總統的執行長，部會首長是執行總統意志；成立這些委員會後，在總統府下掌握如此大職權，凸顯公民社會質疑很久的「權責不相符」，如何有效監督制衡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言