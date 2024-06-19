駐加代表投書 籲加拿大把握AI合作契機

駐加拿大代表曾厚仁今天投書加國主流媒體「全國新聞瞭望」，談輝達執行長黃仁勳等國際科技領袖日前連袂訪台，將人工智慧（AI）未來指向台灣，預示台灣AI榮景。曾厚仁呼籲加拿大把握台加合作契機。

在「全國新聞瞭望」（National Newswatch）刊出的「台灣處於AI新世代的中心：加拿大的良機」投書中，曾厚仁指出，今年以「連結AI」為主題的台北國際電腦展備受矚目，包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）、安謀控股（Arm Holdings）、英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）等科技巨頭齊聚一堂，會場瀰漫對生成式AI時代到來的熱烈期待。在此背景下，黃仁勳等科技霸主，不約而同將AI未來指向台灣。

曾厚仁表示，如黃仁勳所說，台灣是「無名英雄、世界的支柱」。一個常被視為是全球最危險的地方，卻也是世界見證光明未來的珍貴所在。台灣越先進，印太地區就越繁榮，而所有的加拿大人，都將因此受益。

在輝達衝升至全球市值最大上市公司之際，曾厚仁表示，具台裔身分的黃仁勳將其成就歸功於台灣系統製造商，感謝台灣夥伴的重要貢獻，強調台灣是打造全球AI基礎設施的要角，輝達將借助台灣優勢實現更多突破；對黃仁勳來說，台灣早已在AI時代崛起。

曾厚仁指出，台灣轉型為「AI島」絕非偶然，此名號印證台灣企業在AI領域的高超戰略眼光和適應能力。與黃仁勳同場登台的超微執行長蘇姿丰也具台裔背景，同樣推崇台灣的AI高效能運算，強調與台積電等科技龍頭合作的重要性；她看好台灣獨有的科技生態系統，稱其為超微不可或缺的成功元素。

文章指出，值此瞬息萬變的時代，國際合作是全球AI進一步發展重要推手。2023年6月，輝達、甲骨文（Oracle）及賽富時（Salesforce）參與了多倫多AI新創公司Cohere的融資計畫。輝達還進一步在多倫多設置研究實驗室，由多倫多大學教授管理實驗室，在在顯示黃仁勳對加拿大的興趣。

曾厚仁指出，「AI為台加開啟燦爛的未來」；台灣是加拿大有實力、可信賴且良善的合作夥伴，「讓我們攜手把握機會，共同邁向AI無限可能」。