快訊

男友涉開非法賭場 滴妹急發聲明撇清關係

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

駐加代表投書 籲加拿大把握AI合作契機

中央社／ 多倫多18日專電

加拿大代表曾厚仁今天投書加國主流媒體「全國新聞瞭望」，談輝達執行長黃仁勳等國際科技領袖日前連袂訪台，將人工智慧（AI）未來指向台灣，預示台灣AI榮景。曾厚仁呼籲加拿大把握台加合作契機。

在「全國新聞瞭望」（National Newswatch）刊出的「台灣處於AI新世代的中心：加拿大的良機」投書中，曾厚仁指出，今年以「連結AI」為主題的台北國際電腦展備受矚目，包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）、安謀控股（Arm Holdings）、英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）等科技巨頭齊聚一堂，會場瀰漫對生成式AI時代到來的熱烈期待。在此背景下，黃仁勳等科技霸主，不約而同將AI未來指向台灣。

曾厚仁表示，如黃仁勳所說，台灣是「無名英雄、世界的支柱」。一個常被視為是全球最危險的地方，卻也是世界見證光明未來的珍貴所在。台灣越先進，印太地區就越繁榮，而所有的加拿大人，都將因此受益。

在輝達衝升至全球市值最大上市公司之際，曾厚仁表示，具台裔身分的黃仁勳將其成就歸功於台灣系統製造商，感謝台灣夥伴的重要貢獻，強調台灣是打造全球AI基礎設施的要角，輝達將借助台灣優勢實現更多突破；對黃仁勳來說，台灣早已在AI時代崛起。

曾厚仁指出，台灣轉型為「AI島」絕非偶然，此名號印證台灣企業在AI領域的高超戰略眼光和適應能力。與黃仁勳同場登台的超微執行長蘇姿丰也具台裔背景，同樣推崇台灣的AI高效能運算，強調與台積電等科技龍頭合作的重要性；她看好台灣獨有的科技生態系統，稱其為超微不可或缺的成功元素。

文章指出，值此瞬息萬變的時代，國際合作是全球AI進一步發展重要推手。2023年6月，輝達、甲骨文（Oracle）及賽富時（Salesforce）參與了多倫多AI新創公司Cohere的融資計畫。輝達還進一步在多倫多設置研究實驗室，由多倫多大學教授管理實驗室，在在顯示黃仁勳對加拿大的興趣。

曾厚仁指出，「AI為台加開啟燦爛的未來」；台灣是加拿大有實力、可信賴且良善的合作夥伴，「讓我們攜手把握機會，共同邁向AI無限可能」。

加拿大 多倫多

延伸閱讀

黃仁勳再賣輝達24萬股 價值約3,100萬美元

黃仁勳再賣輝達24萬股 價值約3,100萬美元

黃仁勳擔憂成真？ 郭智輝駁：內科跳電不是缺電

爭取輝達須先解決跳電問題 新北：輔導建置創能、儲能系統

相關新聞

財劃法修正 莊翠雲：不要為修而修、獲共識更重要

財劃法已逾25年未修正，財政部長莊翠雲今天指出，財劃法修法必須考慮近年來中央與地方財政整體情勢，整體地方財政已經比過往好...

立法院審財劃法 黃珊珊：民眾黨版是最折衷版本

立法院今天審查財政收支劃分法。民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊說，這是國家大政，包括民進黨在內的所有人都該提修正版本充分討論...

海山煤礦災變40年 老礦工返遺址憶：爬1.5小時才活著出坑

今年6月20日是土城海山煤礦災變40年，當天因為台車第七車和第八車的連結插哨鬆脫，導致台車滑落至卸底，撞擊高壓電，引發的火花讓瀰漫在空氣中的煤塵瞬間爆炸，坑道岩層大落盤，奪走74條人命，其中有一半是阿美族人。 「沒想到已經40年了……好快……」曾在礦場工作的阿美族原住民林阿丁、林生祥、林賢妹、江金達及漢人李重州相聚時都忍不住感嘆，林阿丁與林生祥均表示「腦中立刻浮現爆炸與搶救場景、歷歷在目，這是一段沒辦法忘記的記憶。」林阿丁與林生祥更在災變40年後重回海山煤礦遺址，面對已如廢墟的礦區，懷念過去的礦工生活點滴。

照片看歷史／1954年中山堂舉行台大畢業典禮 師生排半圓形拍團體照

1954年6月19日上午9時，國立台灣大學該學年度的應屆畢業生結業典禮在中山堂禮堂舉行。該校全體教授及畢業學生、家長，均...

政院推第三期新世代反毒策略 落實無毒家園

行政院長卓榮泰今天首次主持行政院毒品防制會報會議，他請法務部儘速提送「新世代反毒策略行動綱領」第三期報院核定，未來將以4...

王建煊夫婦紀念鑽石婚 韓國瑜將出席祝福

為了援助弱勢，前監察院長王建煊與蘇法昭夫婦將在6月26日慶祝60周年鑽石婚紀念，立法院長韓國瑜將前往祝福！王建煊說，他慶祝鑽石婚的意義，旨在拋磚引玉，希望有更多人與企業家能夠舉辦結婚紀念日活動，藉此關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。