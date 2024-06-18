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影／核三廠一號機降載運轉 為即將除役做準備

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉。記者劉學聖／攝影
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉。記者劉學聖／攝影

台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，明年也將進行2號機除役作業，從今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉，從高處往內看可見有工程人員在1號機圍阻體外進行相關作業，預計運轉到7月27日為止，達成為期40年的穩定供電任務。

核三廠1號機40年的運轉執照，將於2024年7月27日執照屆期，機組將停止運轉進入除役階段，並依除役計畫開始各階段工作。台電表示，核三廠1號機商轉期間，總發電量預估達2780億度電，1號機停機後將依除役計畫逐步執行，經核安會嚴謹安全審核，並輔以完整的監測計畫，可確保整個功率遞減運轉歷程安全無虞。

台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉，從附近高處可見核三廠內的建築。記者劉學聖／攝影
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉，從附近高處可見核三廠內的建築。記者劉學聖／攝影
屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，明年2號機除役後，整座園區將作為恆春最大的光電發電廠，圖為光電業者在屏鵝公路旁興建的小尖山光電場。記者劉學聖／攝影
屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，明年2號機除役後，整座園區將作為恆春最大的光電發電廠，圖為光電業者在屏鵝公路旁興建的小尖山光電場。記者劉學聖／攝影
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉，從附近高處可見核三廠內的建築。記者劉學聖／攝影
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉，從附近高處可見核三廠內的建築。記者劉學聖／攝影
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉，從附近高處可見核三廠內的建築。記者劉學聖／攝影
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉，從附近高處可見核三廠內的建築。記者劉學聖／攝影
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉，1號機圍阻體可見工程人員進行相關作業。記者劉學聖／攝影
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉，1號機圍阻體可見工程人員進行相關作業。記者劉學聖／攝影
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉。記者劉學聖／攝影
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉。記者劉學聖／攝影
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉，從附近高處可見核三廠內的建築。記者劉學聖／攝影
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉，從附近高處可見核三廠內的建築。記者劉學聖／攝影

屏東 核三廠 核電

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