影／核三廠一號機降載運轉 為即將除役做準備
台灣最後一座運轉中核電廠，位於屏東墾丁南灣的核三廠，今年7月就要讓1號機除役，明年也將進行2號機除役作業，從今天開始位於核三廠內的1號機已經展開除役前的降載作業，採用功率遞減方式繼續運轉，從高處往內看可見有工程人員在1號機圍阻體外進行相關作業，預計運轉到7月27日為止，達成為期40年的穩定供電任務。
核三廠1號機40年的運轉執照，將於2024年7月27日執照屆期，機組將停止運轉進入除役階段，並依除役計畫開始各階段工作。台電表示，核三廠1號機商轉期間，總發電量預估達2780億度電，1號機停機後將依除役計畫逐步執行，經核安會嚴謹安全審核，並輔以完整的監測計畫，可確保整個功率遞減運轉歷程安全無虞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言