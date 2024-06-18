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美國粉紅澎裙大叔Bob、作家H同台 溫暖分享抗癌歷程

文／ 精拓生技、全球華人

癌症，在台灣蟬聯十大死因之首長達41年，卻是人們害怕談論的議題。為了支持癌友及其家屬，並提高社會大眾的癌症衛教，癌症社群公益品牌「癌飛 (Cancer Free) 」攜手精拓生技、內科創新育成基地t.Hub於本月17日舉辦公益分享會，特別邀請到從美國遠道而來、身著一襲粉紅澎裙提倡乳癌意識的《The Tutu Project》創始人 Bob Carey，以及抗癌兩年的知名作家H 溫暖對談。

精拓生技人資長洪麗惠（左一）、作家H（左三）、Bob Carey（中）、癌症關懷基金會 執行長黃翠華（右三）、AIT美國在台協會商務組 Sr. Commercial Specialist Grace Tao（右二）、台灣防癌協會 秘書長徐敏燕(右一)等貴賓出席。 圖／癌飛提供
精拓生技人資長洪麗惠（左一）、作家H（左三）、Bob Carey（中）、癌症關懷基金會 執行長黃翠華（右三）、AIT美國在台協會商務組 Sr. Commercial Specialist Grace Tao（右二）、台灣防癌協會 秘書長徐敏燕(右一)等貴賓出席。 圖／癌飛提供

為愛穿上粉紅澎澎裙，讓妻子的抗癌之路不沮喪

美國攝影師Bob Carey 的妻子 Linda 在46歲時被診斷乳癌。為了陪伴摯愛面對重大的挑戰，Bob 發起幽默詼諧的創意項目—The Tutu Project。他穿上粉紅色的芭蕾舞裙，在世界各地拍攝幽默逗趣的照片，並將這些照片分享給人們，為抗癌旅程增添了笑聲和希望。過程中，Bob與Linda體會到最好的治療方式就是保持愉悅的心情，Tutu Project 不僅為他們夫婦帶來了情感支持，也感染了無數癌友，讓他們在困境中找到了一絲光明。

面對生理上的病痛及艱辛的療程，癌症患者及其家屬總是承受著巨大的心理壓力。許多研究表明，藝術治療可以顯著改善癌症患者的心理健康，減少焦慮和抑鬱，並提升生活質量。透過藝術創作，患者可以表達情感、釋放壓力，並在面對疾病的過程中找到力量與希望。

Bob Carey 、作家H及來賓紛紛穿上「粉紅澎裙」，現場溫馨逗趣。 圖／癌飛提供
Bob Carey 、作家H及來賓紛紛穿上「粉紅澎裙」，現場溫馨逗趣。 圖／癌飛提供

由自己開始，讓世界擁有更多愛的顏色

知名作家H，寫盡人生百態的文字工作者、公眾人物，步入中年以後發現自己罹患攝護腺癌三期，成為癌友與疾病對抗。此次活動中，他描述在角色切換之間，如何從人人避而不談的話題 — 「癌症」中克服挫折，找到與自我對話的方式，勇於接受、甚至享受人生的脆弱。

有感於「愛與善的循環」非常重要，作家H勇於揭露自己的治療歷程，他也表示，Bob每次分享這些故事，就像一次次揭開這個傷疤，但還是非常勇敢地分享給大家，讓他非常敬佩，也期待更多人像他們一樣站出來分享，幫助更多的癌友。

癌飛(Cancer Free)代表Kevin期望建立一個癌友、癌友親屬、健康人互相支持協助的社群。 圖／癌飛提供
癌飛(Cancer Free)代表Kevin期望建立一個癌友、癌友親屬、健康人互相支持協助的社群。 圖／癌飛提供

重視癌友心靈支持，攜手對抗疾病

隨著科技日益進步，現代醫療環境對癌症患者日漸友善。然而，面對病症更重要的是心靈照護，如何保持愉悅的心與疾病共存。活動合辦方精拓生技表示，除利用癌症替身醫療的服務，在臨床上可有效地協助醫事人員，也期望共建一個溫暖安心的公開平台，讓癌友及家屬共同參與，得到更多心理上的支持。

癌飛本次串聯國內外癌症關懷社群的公益分享會，讓癌友與其家屬能進一步探索生活的意義與快樂，並喚起社會對於癌症議題的重視與關注。

活動網址：https://www.accupass.com/event/2405170348297354140280

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