美國粉紅澎裙大叔Bob、作家H同台 溫暖分享抗癌歷程

癌症，在台灣蟬聯十大死因之首長達41年，卻是人們害怕談論的議題。為了支持癌友及其家屬，並提高社會大眾的癌症衛教，癌症社群公益品牌「癌飛 (Cancer Free) 」攜手精拓生技、內科創新育成基地t.Hub於本月17日舉辦公益分享會，特別邀請到從美國遠道而來、身著一襲粉紅澎裙提倡乳癌意識的《The Tutu Project》創始人 Bob Carey，以及抗癌兩年的知名作家H 溫暖對談。

精拓生技人資長洪麗惠（左一）、作家H（左三）、Bob Carey（中）、癌症關懷基金會 執行長黃翠華（右三）、AIT美國在台協會商務組 Sr. Commercial Specialist Grace Tao（右二）、台灣防癌協會 秘書長徐敏燕(右一)等貴賓出席。 圖／癌飛提供

為愛穿上粉紅澎澎裙，讓妻子的抗癌之路不沮喪

美國攝影師Bob Carey 的妻子 Linda 在46歲時被診斷乳癌。為了陪伴摯愛面對重大的挑戰，Bob 發起幽默詼諧的創意項目—The Tutu Project。他穿上粉紅色的芭蕾舞裙，在世界各地拍攝幽默逗趣的照片，並將這些照片分享給人們，為抗癌旅程增添了笑聲和希望。過程中，Bob與Linda體會到最好的治療方式就是保持愉悅的心情，Tutu Project 不僅為他們夫婦帶來了情感支持，也感染了無數癌友，讓他們在困境中找到了一絲光明。

面對生理上的病痛及艱辛的療程，癌症患者及其家屬總是承受著巨大的心理壓力。許多研究表明，藝術治療可以顯著改善癌症患者的心理健康，減少焦慮和抑鬱，並提升生活質量。透過藝術創作，患者可以表達情感、釋放壓力，並在面對疾病的過程中找到力量與希望。

Bob Carey 、作家H及來賓紛紛穿上「粉紅澎裙」，現場溫馨逗趣。 圖／癌飛提供

由自己開始，讓世界擁有更多愛的顏色

知名作家H，寫盡人生百態的文字工作者、公眾人物，步入中年以後發現自己罹患攝護腺癌三期，成為癌友與疾病對抗。此次活動中，他描述在角色切換之間，如何從人人避而不談的話題 — 「癌症」中克服挫折，找到與自我對話的方式，勇於接受、甚至享受人生的脆弱。

有感於「愛與善的循環」非常重要，作家H勇於揭露自己的治療歷程，他也表示，Bob每次分享這些故事，就像一次次揭開這個傷疤，但還是非常勇敢地分享給大家，讓他非常敬佩，也期待更多人像他們一樣站出來分享，幫助更多的癌友。

癌飛(Cancer Free)代表Kevin期望建立一個癌友、癌友親屬、健康人互相支持協助的社群。 圖／癌飛提供

重視癌友心靈支持，攜手對抗疾病

隨著科技日益進步，現代醫療環境對癌症患者日漸友善。然而，面對病症更重要的是心靈照護，如何保持愉悅的心與疾病共存。活動合辦方精拓生技表示，除利用癌症替身醫療的服務，在臨床上可有效地協助醫事人員，也期望共建一個溫暖安心的公開平台，讓癌友及家屬共同參與，得到更多心理上的支持。

癌飛本次串聯國內外癌症關懷社群的公益分享會，讓癌友與其家屬能進一步探索生活的意義與快樂，並喚起社會對於癌症議題的重視與關注。

活動網址：https://www.accupass.com/event/2405170348297354140280