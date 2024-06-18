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缺電？核三除役前水庫猛放水發電 郭智輝：例行測試

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
經濟部長郭智輝。(本報資料照片)
經濟部長郭智輝。(本報資料照片)

位於屏東的核三廠1號機7月底除役，2號機則是明年5月中，近日屏東縣琉球鄉15日晚間大停電1小時，台電調查是因假日人潮多、用電量高所致，引發缺電質疑，PTT更有網友發現，核三廠打開了柴油機組，連翡翠、石門水庫都放水發電。

對此，經濟部長郭智輝今（18）日受訪指出，完全沒有缺電，無論是核三還是水庫放水發電，那些都是例行測試，確認發電機組是否正常運作；被問到7月後能否保證是否會有跳電、停電的情況，他強調，政府對核三機組除役都有準備，「我們要上任都已經準備好了」。

此外，郭智輝日前接受電視專訪提到，電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電，並舉例30坪空間裝2台冷氣就夠了，不必因有3個房間、1個廚房就裝4台，「不用每房都裝冷氣」的言論也在網路發酵。

郭智輝坦言，他講話太快，不是指每房裝冷氣不好，而是要提倡節能，沒人的房間冷氣要關掉，對節能較有幫助，也希望民眾能改用高效能冷氣，經濟部過去補助170萬台節能冷氣，效果很好，未來也會繼續推動，希望能源效益提高，節能省電也能降低電費。

屏東縣 核三廠 石門水庫

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