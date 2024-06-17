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「漢字王國」上市前引熱議 作者視角被指不客觀

中央社／ 台北17日電

耶魯大學教授石靜遠的漢語文化史著作「漢字王國」繁體中文版即將出版，在台灣上市前卻引起網路熱議。台灣作家洪明道認為作者視角並不中性，把漢字現代化紅利歸功中國。

根據麥田出版書訊，「漢字王國：從打字機鍵盤、拼音系統到電腦輸入法的問世，讓漢字走向現代的百年語言革命」共分為7章，細數百年來重要的7場語言變革。從「統一讀音」如何由一張字母表使南腔北調的溝通成為可能，一路論及漢字的「部首」和「筆劃」影響中文電報問世，並促成編目索引系統。

麥田出版指出，作者石靜遠為北美漢語研究圈重要學者、目前在耶魯大學任教，透過引用大量文獻，回溯漢字現代化歷程裡眾多關鍵時刻，包括簡體字普及、拼音系統奠定，及數位化時代打造字元集與背後的政治角力。

長期關注文史的醫師作家洪明道近日在臉書指出，提前閱讀完英文原文版後，發現「漢字王國」作者撰寫視角，迎合中國主旋律，忽略語言被削弱等問題，在網路引發大量討論。

洪明道今天接受中央社記者訪問，他認為全書有2大主要問題。首先是技術層面的政治意圖，技術本身是中性的，但國家如何去分配資源、讓技術演進有政治的干預。書中內文看似中性，卻幾乎是以中國視角描寫，把漢字現代化全數紅利歸功於中國，忽略過程中其他國家的貢獻。

以打字機為例，洪明道表示，打字機原為西方世界發明產品，使用漢字的國家吸收技術時，需進行大量設計轉化。日本建立東亞共榮圈殖民統治時，曾為漢字打字機做不少改良和突破，書中卻只強調中國如何克服重重難關。在數位化部分，作者更只著重中共官方的「748工程」，隻字未提及台灣發展出以「形」為基礎、在香港澳門擁有大量使用者的倉頡輸入法。

第2是語言問題，洪明道指出，漢字無論在中國或台灣，都有很多種讀法與語言，如台語、廣東話、上海話等，但國家在制定標準華語時，變相削弱其他方言。但書中主要論述之一，即是讚揚漢字現代化讓全中國人民能溝通，卻忽略這是透過國家政策、強力推行普通話運動，削弱各地語言後才達成。

有人認為「漢字王國」或許能作為漢語初學者入門磚，但洪明道認為：「學術最基本的要求就是基於事實，但本書有些部分沒有」，例如作者把聲調、詞彙、文法都不同的普通話、上海話、台語差距，簡化比擬為不同腔調的英語，應該是7聲8調的台語，作者都錯寫為「5–6個聲調」。

洪明道表示，作者甚至寫出「世界上，也許只有中國領導人還能在官方場合用毛筆寫下漢字」論點，先不說台灣，就已忽視歷代日本首相也會以漢字提座右銘，「她把漢字視為中國文化的專利，但其實漢字現代化，是由整個漢字文化圈共同推動的」。

不過洪明道認為，若藉由「漢字王國」一書，引發從台灣的觀點聲音與對漢字現代化的看法，這次繁體中文版在台灣上市也不一定是壞事。

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