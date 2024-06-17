政院推第三期新世代反毒策略 落實無毒家園

行政院長卓榮泰今天首次主持行政院毒品防制會報會議，他請法務部儘速提送「新世代反毒策略行動綱領」第三期報院核定，未來將以4年為期，投入新台幣150億元預算，落實各項反毒工作，達到無毒家園的願景。

行政院晚間發布新聞稿指出，卓榮泰今天主持行政院毒品防制會報第35次會議，會前他先頒獎表揚第10波安居緝毒專案全國查緝行動22位有功人員。

卓榮泰隨後致詞表示，這次緝毒有功人員，不僅成功攔毒於海上，更往上溯源，瓦解整個販毒集團，並透過跨國合作，聯手遏制犯罪；成功截毒於關口，從無數資料當中細心抽絲剝繭，破獲新型走私手法，杜絕毒品原料流入境內；也在社區成功查獲製毒及分裝工廠，防止各類新興毒品流入市場。

卓榮泰感謝所有緝毒人員在第一線的努力，他強調，政府會全力當所有第一線執法人員的後盾，讓大家手中握有法規、更新的設備、更多的資源，對抗更新型態的毒品犯罪，讓毒梟及販毒集團無法得逞。

隨後，他聽取高檢署「當前毒品情勢分析與緝毒策略」報告後表示，感謝高檢署統合檢、警、調、憲、海巡及關務6大緝毒系統的努力與付出，持續落實「新世代反毒策略」，使「安居緝毒專案」執行成效具亮眼成果，包含去年毒品查緝數量創下歷史新高、毒品施用人數降低、初犯毒品新生人口減少，以及施用MMA、PMMA強力搖頭丸相關死亡人數已降為0人，充分展現政府對毒品零容忍的態度。

卓榮泰強調，針對大麻與新興毒品相關查緝與宣導作為，應有更積極作為，才能有效遏止毒品危害。

針對法務部、衛生福利部及教育部所提「新世代反毒策略（第三期，114-117年）」報告，卓榮泰請法務部依據今天報告，儘速提送「新世代反毒策略行動綱領」第三期報院核定。

他說，未來將以4年為期，投入150億元預算，達到「阻斷供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」及「抑制再犯」四大主要目標。

另外，卓榮泰宣示未來四大工作方向與重點，包括，第一、當緝毒有具體成效時，他一定會親自到第一線鼓勵所有緝毒人員；第二、對於毒梟集團，政府會加強打擊力道，不放過任何打擊對象；第三、當新興毒品危害迅速發展時，政府會加速毒品審議流程，回應反毒需求；第四、若緝毒人力不足時，政府會全力補實，強化毒品防制量能。