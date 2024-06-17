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萬里國中學弟致函賴總統 提技職發展2建言

中央社／ 台北17日電
賴清德總統今在總統府接見萬里國中學生許顥騰。 圖／總統府提供
賴清德總統今在總統府接見萬里國中學生許顥騰。 圖／總統府提供

總統賴清德今天接見萬里國中應屆畢業生許顥騰，肯定其在校表現優秀。據了解，促成今日接見是因為許顥騰寄至總統府信箱的一封信，他向賴總統提出2建言，包括，在科技大學多一點有未來感的實作課程，他還談及輝達執行長黃仁勳。

總統賴清德今天在總統府接見萬里國中第一名畢業生許顥騰，賴總統說，彷彿看見以前的自己，兩人都在萬里區中幅里長大，是同一個村子，也都就讀萬里國小、萬里國中，國中同樣以第一名畢業；許顥騰未來想成為AI機器人工程師，賴總統期勉他實現理想。

據了解，促成今日接見是因為許顥騰寄至總統府信箱的一封信，閱讀該信的賴總統也深受感動。

許顥騰表示，他與賴總統同為萬里中幅里子弟，也與賴總統一樣，從萬里國小一路念到萬里國中。過去3年在公立國中，學科表現持續保持年排名前3名，在學習藝能科和參加學校開設的課後營隊中，逐漸清晰自己心之所向：投入AI機器人的研究實作。

過去，許顥騰屢次代表學校參與機器人競賽，雖然屢戰屢敗，但他以賴總統作為榜樣，在挫折中持續成長，「愈挫敗、愈熱愛」，成為督促他向前走的動力。在投入科技領域的學習後，許顥騰逐漸改變自己的升學目標，將第一志願從師大附中轉為大安高工電機科。

許顥騰說，近期輝達執行長黃仁勳返台，聽到黃仁勳在各大場合談及數位人類等極為創新的概念，深受感動，AI教父尚且需要經過失敗與試驗的無限循環，因此，他會秉持這樣的精神持續努力，希望也能像賴醫師成為賴總統般，造福社會、福國利民。

許顥騰同時向賴總統提出2項建言，第一，希望以後在技職課程的課綱裡，可以加入跟普通高中完全不一樣，「只有在技職才學得到」的深度探究與實作課程，甚至能不用等到大學畢業前，就得以在高職階段，進入大廠重要產線實習。

第二，在科技大學，減少普通大學才需要學會的理論，再多一點高階、有未來感的實作課程，真正打造技職體系與學術體系截然不同的教育現場，進而培育出不同於普通大學的畢業生，讓科大畢業生，搶先成為台灣與世界爭搶的優秀人才。

許顥騰強調，過去從賴總統專訪影片中，便能感受當時大時代下的不容易，「但也因為賴總統與許多政治前輩還有願意打拚的台灣人的篳路藍縷」，他才有機會出生在相對穩健的三代同堂家庭。過去，家中長輩也時常勉勵他「天道酬勤」，他也將持續秉持這個理念，為了未來，就從此刻打拚。

升學 總統府 萬里 藝能科 課綱 賴清德

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