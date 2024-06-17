台、法連線共辦圓桌論壇 一探法律因應AI之道

生成式AI衝擊內容產業生態，法規如何跟進成各國共同面對問題。文化部與法國在台協會共同主辦2024台法文化工作坊，首場圓桌論壇即自台、法觀點探討AI與法律制度對於文化產業的影響。

圓桌論壇今天下午舉行，由文化內容策進院副院長張文櫻主持，與談人包含法國智慧財產權與數位法專家班薩蒙（Alexandra Bensamoun）、中華民國電腦學會理事長黃彥男、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、威律法律事務所主持律師周逸濱等。

班薩蒙透過視訊連線表示，她大致將AI帶來的挑戰分為上游與下游，上游指的是建置AI基礎模型過程，尤其針對生成式AI來說，會需要大量文化成果作為資料庫，並讓機器自己學習，「但那或許是完全沒有得到任何版權許可，我們可見這部分已經引起許多人反彈，因為文化產業感到被威脅。」

班薩蒙指出，這是目前全世界都在關注且擔心的問題，甚至美國已有20多起相關訴訟，法國應對此情形則在智慧財產法設有特例機制，允許AI在建置階段時可使用得到許可的資料，而歐盟預計在7月會有相關法規，強調AI訓練基礎模型的透明度，以此創造健康而平衡的市場。

杜奕瑾回應，微軟過去也曾開發如ChatGPT的聊天機器人Tay，但上線不到一天就緊急下架，理由就是此時眾人所關注的「道德」議題，機器人透過數據學習如何像人，但也學到種族歧視與仇恨，並不管回答真實與否。而個人所提供的資料一旦分享給資料庫，就是拿不回來的，延伸問題就是二次運用及濫用。

班薩蒙進一步表示，AI發展下游階段面對的挑戰，則是AI產出作品能否得到法律保障，而世界通用大原則是AI作品並不能主張著作權。周逸濱表示，以台灣來說，目前還無AI相關專法，就AI生成結果也與國際主張相同，並不能受到著作權保護，因原則上在修改、下指令過程，是由程序產出作品，而非人類。

同時是數位發展部部長黃彥男今天以「中華民國電腦學會理事長」身分出席，他表示，AI勢必會對內容產業產生巨大影響，制度也會隨之慢慢建立。例如前期資料庫建置上，他非常贊成AI在訓練階段要取得原創者授權，甚至也許能得到回饋，行政院有AI相關指引，文化部也許能跟進，引導各產業如何應用AI。