卓榮泰：4年期150億元預算 打擊毒品犯罪

行政院長卓榮泰今天說，行政團隊上任近一個月來，一直將打擊毒品犯罪在內的「五打七安」，列為最重要的工作之一，今天的毒品防制會報審查4年期、共新台幣150億元預算的「新世代反毒策略（第三期）」，法務部將在近期提報核定。

卓榮泰透過臉書表示，他日前已經到過海巡署、台北郵件中心、警政署等單位，了解第一線檢、警、調、憲、海巡與關務人員工作情形，並當面感謝大家的辛勞。

他說，今天的毒品防制會報整合過去成功的查緝經驗，以及民間專業委員和跨部會代表的建議，審查4年期、共150億元預算的「新世代反毒策略（第三期）」，法務部將在近期提報核定。

卓榮泰指出，未來各部會將強化橫向聯繫，延續擴大緩起訴附命戒癮治療的有效做法，達到「阻斷供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」及「抑制再犯」四大主要目標，幫助施用者實施藥物、心理及社會復健等治療，減少新興毒品對整體社會的危害。

卓榮泰說，他也特別藉由頒獎的機會，感謝22位優秀的緝毒有功人員，特別期許得獎者，身為緝毒的「六大守護神」，要發揮團結戰力，防止製毒、販毒、運毒者，戕害青少年與民眾的健康安全。

他說，未來他和行政團隊會持續在第一線鼓勵緝毒人員，在第一時間打擊毒品犯罪，加速審議流程，按需要全面補實人力和設備。期盼中央與地方，政府與民間齊心協力，落實各項反毒工作，達到無毒家園的願景。