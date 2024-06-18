機捷爆出大黑馬，超強地段力+高CP值規劃脫穎而出！實登價格比肩「豪宅專業戶」

撰文／ 黎詩彥

得交通要道者得天下！台中近期幾個大型重劃區皆沿著74沿線發展，且身價日益遽增，國道一號銜接74線系統通車，讓週邊交通順暢無阻，更為沿線房市增添一大利多。隨著尚處開發初期的14期、水湳特區，價格紛紛站上7字頭，74沿線機捷特區價格相對親民，且生活機能成熟，除了已開幕的美式賣場好市多以外，統一集團、全聯、康是美等各大品牌也將陸續進駐，讓購屋族格外心動。

國道一號銜接74線系統通車，帶動沿線機捷特區房市。 圖／海悅國際開發 提供
國道一號銜接74線系統通車，帶動沿線機捷特區房市。 圖／海悅國際開發 提供

目前知名在地豪宅建商寶輝、惠宇預售案皆已站穩5字頭，今年4月登場的「金林梧境」更是來勢洶洶，絕佳地段加上高CP值規劃脫穎而出，實登價格比肩寶輝、惠宇，成為機捷特區第三個成交價站上5字頭的預售案，賞屋客表示：「相較於其他重劃區，機捷特區處於開發中期，未來發展潛力可期」、「金林梧境商圈、學區、公園、交通都到位，家人需要的這裡都有」、「看房看了好久，好不容易遇到一個環境超優、價格又負擔得起的好宅，趕快先選先贏！」

台中機捷特區指標建案坪數、實登價格比較表。 圖／海悅國際開發 提供
台中機捷特區指標建案坪數、實登價格比較表。 圖／海悅國際開發 提供

「金林梧境」周邊商圈、學區、公園、交通都到位，環境十分宜居。 圖／海悅國際開發 提供
「金林梧境」周邊商圈、學區、公園、交通都到位，環境十分宜居。 圖／海悅國際開發 提供

據了解，「金林梧境」位於機捷特區南興路上，坐擁河岸公園首排無價綠意以及約1.6公里水岸步道，享有都會區稀有的慢活居住氛圍，出門就能快速接軌74快速道路，直通興建中的漢神洲際商圈、巨蛋園區等，到好市多、全聯、總站夜市、北屯和崇德等傳統商圈也很近。對於需要經常出差、喜歡出國旅遊的族群，「金林梧境」鄰近頭家厝火車站以及雙鐵共構的松竹站，不只南來北往相當便利，銜接桃園機場也非常有效率，交通優勢無可取代。附近還有華德福實驗教育學校、公立優質國中小、以及多所國際學校，磁吸重視教育的家庭客層。

「金林梧境」坐擁河岸公園首排無價綠意以及約1.6公里水岸步道。 圖／海悅國際開發 提供
「金林梧境」坐擁河岸公園首排無價綠意以及約1.6公里水岸步道。 圖／海悅國際開發 提供

除了機捷特區本身具有持續看俏的機能價值，置產族在選擇區域物件時，仍回歸到建物獨特的立地條件、設計規劃和施工品質。業者表示，「金林梧境」不只在選地上獨樹一幟，成為機捷特區內公園首排稀有標的，建築團隊也是一線豪宅等級，由擅長垂直造境的「建築詩人」劉偉彥精心擘劃，攜手各界翹楚景觀設計團隊，引景入室打造令人驚豔的生態居境；結構方面則由專精於耐震、制震、隔震的「大彥工程」專業把關，從地質、用料到施工，都以業界高標準顧好大樓建築結構安全，「以用心蓋給挑剔客人的精神，把卓越藏在細節裡。」

名建築師團隊精心擘劃22層凌空森瀑地標。 圖／海悅國際開發 提供
名建築師團隊精心擘劃22層凌空森瀑地標。 圖／海悅國際開發 提供

「金林梧境」公園首排22層凌空森瀑地標，將改寫機捷特區天際線，讓住戶回家「不需地址、只需仰望」，39-45坪 、一層5戶3梯配置，提供住戶舒心的生活尺度和居住感受，因此備受自住剛需家庭、北台中高端換屋客群青睞。實地觀察，接待中心預約賞屋客絡繹不絕，而錯過不再、難以復刻的地段與價格，使其在機捷特區如此競爭的情況下脫穎而出，讓購屋人士毫無懸念地入手，成為近期的大黑馬，並且證明了新一代建商卓越的實力以及在規劃上的用心，表現出過人之處。

建築代銷：海悅開發股份有限公司
瞭解詳情：https://reurl.cc/nN2oLD

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