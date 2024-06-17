王建煊夫婦紀念金婚 韓國瑜將出席祝福

為了援助弱勢，前監察院長王建煊與蘇法昭夫婦將在6月26日慶祝60周年金婚紀念，立法院長韓國瑜將前往祝福！王建煊說，他慶祝金婚的意義，旨在拋磚引玉，希望有更多人與企業家能夠舉辦結婚紀念日活動，藉此關注台灣的弱勢團體。他也說，自己從來沒辦過結婚紀念日，這次會邀請韓國瑜等要人出席，讓外界對弱勢族群有更多照顧與捐款。

天使居長照財團法人26日將在林口的鑫淼天使居舉辦「小愛推廣大愛」王建煊夫婦金婚餐會，目前，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、國民黨立委賴士葆、洪孟楷，國民黨議員曾獻瑩、陳明義，還有台達電董事長鄭崇華、亞德克董事長王世忠、牧師張茂松、王清雲女士、蘇昭樺女士等人都將出席共襄盛舉。

促進參與公益活動

會中邀請6個弱勢團體：香園紀念教養院、亮翌庇護工場、桃園市唐氏症家長協會、新北特教學校、腦性麻痺協會與日光書坊等弱勢團體參加表演，並提供他們與社會各界互動的機會，以感受各界的關懷與支持。

王建煊受訪時笑說，雖然結婚60年很長，但平時沒有辦過結婚紀念日，「有能力的人要辦的話，結婚1周年就可以辦」，因此這次的餐會重點不是慶祝夫婦倆結婚那麼久，而是為了6個弱勢團體，請他們進行簡單的表演，並與大家一起吃自助餐，及送給這些弱勢團體禮金或禮物。

弱勢團體捐款不足

「我們可以幫要過結婚紀念日的夫妻與社會上的弱勢團體配對！」王建煊說，近日他看到很多弱勢團體都面臨捐款不足的狀況，他說，希望邀請很多對要過紀念日的夫妻與社會團體媒合，還可以找很多企業參加活動並捐款，這樣就能對弱勢團體有更多幫助。

「有愛走遍天下！」他歎說，自己已經86歲、還患有攝護腺癌，知道所剩日子不多，但希望在離開世界以前多替弱勢努力，「人去愛留」。他也改寫宋朝文天祥所言：「自古人生誰無死，留取丹心照汗青」第二句變成「留取愛心照人間」。

王建煊鼓勵每個人從小事做起，貢獻自己的愛心，逐步形成關愛他人的社會風氣。並且提高公眾對身心障礙者、孤獨無依老人以及其他弱勢群體的關注，促進更多人參與公益活動，形成全社會共同關心弱勢群體的美好氛圍。

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