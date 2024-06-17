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死亡率逾8成！「癌王」站穩癌症排行 醫揭主因：早期無明顯症狀

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寶林茶室案釀6死 消基會啟動團訟 毒物醫：成案機會高

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，寶林茶室爆發邦克烈酸中毒事件，於每位中毒者體內都可以驗出邦克烈酸，基本上因果關係是可以確定的。 圖／聯合報系資料照片
台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，寶林茶室爆發邦克烈酸中毒事件，於每位中毒者體內都可以驗出邦克烈酸，基本上因果關係是可以確定的。 圖／聯合報系資料照片

寶林茶室爆發邦克烈酸中毒事件，共造成6人死亡，24名輕重傷病者。消基會今天宣布，將為寶林茶室案受害消費者提起團體訴訟，此為其食安團訟首宗涉及死亡，其他受害者可填表參與，估3個月內提告、求償金額可能破億。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，寶林茶室的邦克烈酸中毒事件，原有7名中毒者住院治療，其中6人死亡，1人返家休養，目前對於中毒者的醫療照顧都在後續追蹤中，並已回歸醫療面，關於中毒案件調查部分，由檢調進行偵辦。

如今消基會替被害人提出團體訴訟。台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌表示，首先基於這次中毒事件，造成6人死亡，人數較多，其次依目前所有的證據應可以支持、提升訴訟的勝算，成案的機會很高。

楊振昌說，在證據方面，寶林茶室爆發邦克烈酸中毒事件，每位中毒者都曾經在寶林茶室用餐，沒有其他暴露的狀況，且於中毒者體內都可以驗出邦克烈酸，甚至重症患者體內的毒物濃度更高，「基本上，因果關係是可以確定的，也無法用其他方式解讀」。

但目前較為缺乏的證據是，邦克列酸如何出現在寶林茶室，楊振昌說，衛福部疾管署曾表示，可能和食材沒有冷藏保存等有關，但這部分還需要檢調釐清、調查。不過，後續要由誰來賠償，責任歸屬的比例分配等問題，是否為寶林茶室的負責人，但或是負責租借場地的百貨公司業者，這部分須由後續的訴訟進行，才能得知。

中毒 寶林茶室 提告 消基會 疾管署 衛福部 食安 食材

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