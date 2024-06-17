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綠委籲減輕文創產業貸款壓力 因應升息補貼利息

中央社／ 台北17日電

民進黨立委郭昱晴、林楚茵等人今天說，央行2022年起6次升息，政府補貼7大政策貸款，卻獨漏藝文產業，為減輕文創產業貸款壓力，呼籲文化部因應央行升息，補貼貸款利息

文化部文創發展司長江清松說，7月會訂相關草案，最快8月施行。

郭昱晴、林楚茵今天在立法院召開「支持文創要升級，利率補貼不升息」記者會，呼籲文化部給予文創產業更有力的支持，配合央行升息補貼貸款利息落差。

郭昱晴說，2022年至2024年3月，中央銀行共升息3.5碼，弱勢族群、學生以及疫後申請紓困貸款的勞工和企業，都有政府持續提供的貸款利息補貼，但根據文策院的支持文化創意產業貸款利息補貼作業要點規定，利息補貼「固定」最高2%，升息衝擊仍須由文創產業獨自承擔。

郭昱晴指出，希望文化部加碼補貼，確保文創產業不受升息影響，給予最實質的幫助。

林楚茵表示，藝文產業在疫情影響下是最早關門、最晚開門的重災戶，現在「外面雨停了，傘內還在下小雨」，因為隨著央行2022年起6次升息，政府補貼了7大政策貸款，卻獨漏藝文產業，成了業者沉重的負荷。

林楚茵指出，希望文化部適當增加文創產業利率補貼，也呼籲金融機構除了政策性貸款外，可以提供文創產業更多元的貸款方案，給予藝文內容合理的鑑價評估。

出席記者會的演員陳慕義說，希望文化部了解產業需求，給予必要支持。

文化內容策進院長盧俊偉表示，針對利息補貼方案的升級，預計7月訂出方案，8月會跟合作的23家銀行建置系統，讓已獲得補貼的業者不用再申請，因為這是加碼，也是便民措施。另外，也會就新申請的業者召開說明會，做更大力度的宣傳，整個政策預計將有1500家業者受益。

利息 文創產業 文化部

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