國人去年十大死因新冠降3名 疾管署估今年名次在這裡

衛福部今天公布112年國人十大死因，癌症已連續42年高居第一名，111年受到新冠疫情高峰影響，新冠肺炎從第19名竄升到第3名，造成1萬4667人死亡。疫情趨緩後，去年新冠肺炎已降至第6名，如今新冠疫情再起，並邁入第6波流行期，專家提醒，新冠疫情仍具威脅。

衛福部統計，112年新冠肺炎死亡人數8962人，較111年減少5705人，各年齡層死亡人數均較111年減少，其中65歲以上減少最多。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，自今年年初至今，新冠肺炎死亡人數約1千多人，目前預估今年死亡率應會低於去年，死亡人數部分，以去年國人十大死因第10名為腎炎腎病症候群及腎病變，死亡人數為5814人，今年新冠肺炎死亡人數排名應會在10名之後，甚至第15名以後。

曾淑慧說，新冠病毒與流感病毒不同，目前仍不斷變異且變異速度快，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗，而高風險族群應接種第二劑疫苗，當有呼吸道症狀時，應及早使用快篩試劑篩檢，以提供醫師參考，並依病情需要服用抗病毒藥物。

曾淑慧指出，112年新冠肺炎死亡人數較111年減少，疫情趨緩為因素之一，但不斷呼籲民眾接種疫苗，也是重要因素之一，並提供高風險族群使用抗病毒藥物，降低重症及死亡率風險。

曾淑慧表示，依最新統計，新冠肺炎中重症個案為326例，較前一周增加25%，目前每10萬人感染者約有1.53人，超過每10萬人1.47人的流行閾值，超過警戒值，預估第6波疫情會逐漸緩升，於8至9月時達到高峰。

曾淑慧說，預估第6波疫情與今年年初第5波比較，將會相近或稍微低一點，如第5波疫情高峰，每周中重症者約有700多人，目前則為300多人，目前將會持續監測。