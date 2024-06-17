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【重磅快評】政客們不應消費台灣藍鵲

聯合報／ 主筆室
台灣藍鵲農委會指定為保育類，受野保法保護，數量穩定增加。記者劉學聖／攝影
台灣藍鵲農委會指定為保育類，受野保法保護，數量穩定增加。記者劉學聖／攝影

國會改革、反擴權兩陣營在立法院內外對峙局面升溫中！綠營的「青鳥行動」對上藍營的「藍鷹活動」，雙方都圍繞著不干牠事的台灣藍鵲做文章，把台灣藍鵲推崇得形象完美，熱愛民主自由；糟糕的是，政治人物並不懂藍鵲習性，而這一平靜的普羅物種已因政治力干擾，影響牠在台灣棲地的角色，現況是持續扭曲中。

棲息在中低海拔闊葉林的台灣藍鵲，牠在生物界唯一的身份是台灣特有種，除此之外，沒有保育的其它特有身份；糟糕的是，曾經疑涉政治力干擾，台灣藍鵲的族群數也受到影響，其它的連動包括同棲地物種，食物鏈及食源分配，台灣藍鵲的生態地位扭曲許多年。

不當的外力干預發生在2007年，當時總統是陳水扁。民進黨不分區立委田秋堇倡議，美國有白頭海鵰國鳥，法國國鳥是公雞，印尼是天堂鳥，她認為台灣應該也有國鳥，突顯出台灣的特色，與推動生態保育的驕傲。票選台灣國鳥的活動候選鳥類還有帝雉、藍腹鷳、黃山雀，開票結果台灣藍鵲勝出。本來這項民間票選活動沒有太大意義，雖想藉由立法委員票選，但也不具保育意義。

藍鵲勝出後，國際自然保護聯盟〈IUCN〉、國際鳥盟檢視台灣藍鵲族群的存活狀況，認為現況不錯，建議不要升級指定為「保育類」物種，因為列入野保法介入的保育類物種，因為法律強制保護，會影響藍鵲的棲息條件，當然也影響族群數量。雖然國際兩個權威保育組織提出建議，但台灣藍鵲仍被農業部前身農委會指定為保育類，受野保法保護。果不其然，「升級」為保育類後藍鵲的數量穩定增加。

台灣藍鵲的習性不似外觀的雍容、豔麗，反而已可列入脾氣壞的等級，其粗嘎、不悅耳的鳴叫即是代表；再者，藍鵲食性、食量相對都大，中低海拔闊葉林植物果實牠吃，動物的鳥類、蜥蜴、蛇、鼠類也毫不客氣，一份在中興大學蕙蓀林場的觀察，那兒幾乎是「寂靜的春天」，這正是保育類台灣藍鵲存活的後遺症。藍鵲的繁殖期在春夏之際，或許因為育雛的護幼行為，此時藍鵲的攻擊性較強，常會低飛巴行人的頭。

立法院外的青鳥、藍鷹行動，政治人物當然可以拿藍鵲做文章，但應先瞭解藍鵲的習性，不能亂扯。

台灣藍鵲 立法院 農業部

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