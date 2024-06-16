急診醫PO文說出護理師離職現實 林靜儀：這文我有看到

亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩於昨天凌晨1點分享，一個晚上內在重症急診在3名護理師與一名實習師基礎人力狀況下，一起搶救2名40多歲OHCA患者，用掉全院最後2台葉克膜、拿了最後2張加護病房病床，同時間還得處理心肌梗塞、意識不清的大中風患者等等狀況急迫的病人，他不禁感嘆被燃燒殆盡，必須發洩一下，並說出醫院大量護理師離職的現實。

朱聖恩說，這一晚創下急診零死亡的紀錄，心裡很為團隊感到自豪，大家一起完美達成急診人的使命，也很感謝院內其他團隊幫忙，不過，他寫出這些資訊，不是炫耀，而是想突顯醫護制度多麼可笑，「因為大量護理離職的關係，其實今天小夜排不出護理人力。所以這樣的重症急救區原先只能排出兩個護理師。很感謝leader多增派一個支援，和一個實習生。以及後續從其他區來支援的夥伴。但這到底怎麼發生的？」

朱聖恩表示，我們的醫護受過良好訓練，可以同時處理多名急重症的專業人士，但在現行制度下只領到每個月4到5萬的薪水，要輪夜班，常常需要同時顧3到4個重症病患，且受到通膨和升息，根本無法在台北養活一個家，「為何醫美給得起更好，但我們這些真的在救人的，卻只能領那樣？」

朱聖恩說，他仍相信大破才能大立，如果健保、資方及護理界依舊無法自我檢討，他很樂見一切走向崩壞。但在改善之前，5年後還會留在這的，應該不會超過3分之1，「可能連我都會跑去醫美，所以也以此篇文章，提早紀念我們曾經打過如此瘋狂的一仗！」

衛福部次長林靜儀於臉書表示，「亞東急診的文有不少人tag我。放心，這文我有看到。」

林靜儀說，護理人力相關的照護司非她主管業務，但醫院制度的醫事司是她負責；護理人力不單純是健保問題，與醫院調度配置、醫院收入統籌分配、分級醫療等制度也有關；她會與次長周志浩就各醫院薪資制度與人力資源分配等部分來討論 ，儘速協助。

林靜儀指出，長期以來也有特定區域持續擴床、核准床數與實際開床數差距、護理師及醫事人員薪資分配和人力調度等問題；大家開始關注醫療職場與資源議題，她認為更公開透明的資訊、正視醫療機構管理的文化、與民眾一起面對醫療服務轉型的現實，都是必要的。

林靜儀說，也請司長（照護司）幫忙調查各醫院護理流動狀況，在同樣的健保制度下，能夠留住護理師的醫院和流失嚴重的醫院之間，一定有什麼重要差異；鼓勵珍惜護理師的醫院，協助留不住護理師的醫院，找到問題，才能真的解決問題。