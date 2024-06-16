【專家之眼】為何黃仁勳只逛夜市？

最近有粉專質疑黃仁勳為什麼只逛夜市，不去看看故宮，引起眾多網友圍剿。不免令人想起，日前有人公開批評，賴清德帶外賓去外雙溪釣蝦場，過故宮而不入，把台灣文化帶向庸俗化，也惹怒許多民眾。這些人不滿的是，憑什麼說釣蝦、逛夜市就是庸俗？

其實，台灣的夜市舉世聞名，已成為外來觀光客必訪的景點。享受美食，本來也是旅遊重點之一。到夜市可以在最短時間內，花最少錢，吃遍各種山珍海味，體驗熱鬧又親切的庶民生活，何樂不為？只是，黃仁勳連逛兩次，卻有些不尋常。幾年前，曾陪一位外國朋友逛士林夜市，玩得很開心，可是過兩天，夜遊墾丁大街，就有點膩味了，朋友苦笑說：「一模一樣！」

誠然，民以食為天，但吃不是生活的全部。出國觀光，也不可能只顧著吃，總得看點什麼不一樣的景物，或體驗另類風土人情，才覺得不虛此行。譬如遊覽京都，若只吃懷石料理，卻不去金閣寺或清水寺，便可謂空入寶山而回；到羅馬如果只吃披薩、義大利麵，不去競技場走走，不到西斯汀教堂看米開朗基羅的「創世紀」，絕對沒資格說去過羅馬。

這就是為什麼世界許多國家，包括中韓在內，把觀光與文化結合在同一部會。因為除了吃喝玩樂等物質性的享受之外，還必須有精神性的內容，包括視覺或聽覺的充實，甚至進一步延伸到知性的層面，包括歷史、自然等等深度旅遊。或許因為長久以來，我們飽受升學主義困擾，誤以為讀書很痛苦，所以不少人覺得，出來玩就是要放鬆，何苦重溫求學苦讀的噩夢？殊不知，求知本是一種樂趣，孩子天生就喜歡閱讀，這就是博物館價值之所在。有概念的城市，會設立訴說自己故事的博物館，譬如台北探索館、大坂歷史博物館，幫助民眾深入了解該市的發展。

賴神帶外賓去釣蝦，偏向吃喝玩樂的物質性層次，缺乏精神性的內容，對了解台灣文化或歷史幫助不大，何況釣蝦並非台灣獨創，泰國也有。賴神刻意過故宮而不入，似有暗示寧可去釣蝦也不屑看一眼故宮文物的意味。今年初重新開幕的國立歷史博物館常設展，在中心展廳擺放藍白拖、破羽毛球，而鎮館之寶蟠龍方壺卻被擠到偏廳，頗有異曲同工之妙。有網友說，質疑黃仁勳為何只逛夜市，是「強國」心態作祟。假如精緻藝術都和「強國」畫上等號，欲除之而後快，那麼台灣文化還剩多少傲人之處，就令人擔心了。

話說回來，黃仁勳不是文化部長，更不是總統，他愛去哪裡是他的自由。不過值得注意的是，他說台灣是AI最重要的國家，固然令人振奮，我們卻不可太沾沾自喜。因為台灣在AI的重要性，指的是晶片生產的硬體優勢，至於後端商機更大的軟體部分，像繪圖、廣告行銷、程式設計等等，屬於文化的層面，目前似乎還是看得到拿不到。近年來，政府的文化預算不少，為了振興文創產業，還設立了文策院，是不是也該拿出什麼辦法，來搶搶這塊大餅？