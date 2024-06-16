聯合報一周大事 6/9~6/15

最近兩岸的網紅都引起了話題，網路訂閱數高達120萬的台灣網紅鍾明軒不久前首次獨自赴陸旅遊，在影片中不諱言自己對大陸因此改觀，也喜歡這個地方，引發台灣網友論戰，質疑他在幫大陸「洗地」；而旅居泰國的陸籍網紅Sean最近4度造訪台灣，過去在台灣也受過網爆的他有感而發地說「你不到當地去，你就沒有資格評論他」，從兩岸網紅眼中所看到的彼此，又折射出什麼真實與想像的畫面？

2024-06-15 05:50