聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報一周大事 6/9~6/15
國內
9日：中共海軍前少校艦艇長、六十歲阮姓男子，駕駛快艇「鴻津號」從大陸福州寧德港出發，闖進淡水渡船頭靠岸，引發首都防衛及國安疑慮。
12日：衛福部疾管署示警，新冠疫情再度進入流行期；這是Omicron變異株入侵本土社區以來的第六波。
13日：央行理監事會決議祭出第六波房市管制措施，將六都加上新竹縣市等自然人「特定地區」第二戶的房貸成數上限，從七成調降至至六成，且無寬限期。
國外
10日：蘋果公司在全球開發者大會（ＷＷＤＣ）揭露ＡＩ策略，推出「Apple Intelligence」，主打更聰明的Siri、更個人化的功能及安全隱私。
10日：聯合國安全理事會通過決議，要求以色列與哈瑪斯雙方停止八個月的交戰，交換人質與囚犯。
13日：美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基在義大利七大工業國集團（Ｇ７）高峰會場邊，簽署為期十年的雙邊安全協議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言