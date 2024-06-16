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聯合報一周大事 6/9~6/15

聯合報／ 本報訊
海巡署9日在沙崙海水浴場外海9浬鎖定可疑小船，當時它跟著其他漁船航向河口的淡水第二漁港，未料卻沒進港，直驅淡水河從觀光交通船的渡船頭靠岸被捕。(記者陳易辰／攝影)
海巡署9日在沙崙海水浴場外海9浬鎖定可疑小船，當時它跟著其他漁船航向河口的淡水第二漁港，未料卻沒進港，直驅淡水河從觀光交通船的渡船頭靠岸被捕。(記者陳易辰／攝影)

國內

9日：中共海軍前少校艦艇長、六十歲阮姓男子，駕駛快艇「鴻津號」從大陸福州寧德港出發，闖進淡水渡船頭靠岸，引發首都防衛及國安疑慮。

12日：衛福部疾管署示警，新冠疫情再度進入流行期；這是Omicron變異株入侵本土社區以來的第六波。

13日：央行理監事會決議祭出第六波房市管制措施，將六都加上新竹縣市等自然人「特定地區」第二戶的房貸成數上限，從七成調降至至六成，且無寬限期。

國外

10日：蘋果公司在全球開發者大會（ＷＷＤＣ）揭露ＡＩ策略，推出「Apple Intelligence」，主打更聰明的Siri、更個人化的功能及安全隱私。

10日：聯合國安全理事會通過決議，要求以色列與哈瑪斯雙方停止八個月的交戰，交換人質與囚犯。

13日：美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基在義大利七大工業國集團（Ｇ７）高峰會場邊，簽署為期十年的雙邊安全協議。

國安 淡水 義大利

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