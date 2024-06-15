快訊

影╱蘇澳民宅火警疑廚房起火！89歲父命危、62歲子不治

影╱拜登在幹嘛？G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 遭義總理急忙拉回

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

駐墨爾本處長受邀 美使館罕見分享台美代表合照

中央社／ 雪梨15日專電

美國駐墨爾本總領事萊芙莉（Kathleen Lively）近日邀請駐墨爾本台北經濟文化辦事處處長呂明澤出席美國獨立紀念日酒會，兩人合照罕見被發布於美國駐澳洲大使館社群網站。

呂明澤表示，美方顯著提升了與台灣的互動與合作，台美關係逐步深化並更加透明。

台美互動頻繁，但多數官方互訪行程基於雙方默契不公開。呂明澤今年1月曾與萊芙莉會晤，雙方會面合照罕見被美國駐澳洲大使館公開分享於社群網站，此次是繼今年初與美方會晤後並獲公開後，首度正式受邀出席美方活動，兩人在酒會上開心合影再次被美國駐澳洲大使館公佈於其社群網站Flickr中。

呂明澤向中央社表示，自2021年美國國務院修訂對台交往準則以來，美方顯著提升了與台灣的互動與合作，台美關係逐步深化並更加透明，顯示出台灣在國際社會中的重要性日益提升，他並感謝美方在國際場合對台灣的支持。

呂明澤強調，台海和平穩定是全球安全與繁榮的重要因素。台灣致力於成為世界的良善力量，將繼續與美國及其他理念相近的國家加強合作，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。

呂明澤說，澳洲是美國在印太地區的重要盟友之一，他期盼透過結合理念相近國家的支持力量，未來能在互相合作的基礎上，與澳洲各界進一步建立更加實質而緊密的連結與交流。

台美關係 墨爾本 大使館

延伸閱讀

美安理會控陸助俄發動戰爭 耿爽：敦促美國停止抹黑中國

路透：美軍曾在菲律賓推「反中國疫苗」行動 宣傳「中國就是病毒」

【專家之眼】油元王朝雖傾覆 權力板塊難重組

美國會審查國防預算 要求嚇阻北京、強化美台合作

相關新聞

警察節 賴總統：繼續支持警察 一起成國人生活最大靠山

今天是警察節，賴清德總統臉書表示，感謝警察同仁做人民的守護者，「波麗士同仁」在各地堅守崗位，維護社會治安和交通工作，是大...

照片看歷史／1967年維也納少年合唱團過境 為松山機場帶來「天使之音」

1967年6月15日，被稱譽為「天使之音」的維也納少年合唱團一行22人，為台北國際機場（松山機場）帶來2個小時的歡樂和笑聲，使許多中外旅客在正式音樂會之外，聽到了這群小天使的優美歌聲。...

圖解捐血半世紀 年輕熱血僅占6.5% 中高齡成主力

無償推動捐血50年，台灣成為全球國民捐血率最高的國家。但隨著高齡化及少子化社會來臨，17歲至20歲的年輕族群捐血量年年下滑，近10年人數跌幅達54%，推估2030年跌幅將達64%，屆時恐嚴重影響國內醫療用血，中華捐血人運動協會理事長葉金川呼籲，年輕人挽袖捐血，也提及現階段須同步採取「節流」的方式，避免用血告急。

鍾明軒與肖恩 兩岸網紅折射的真實與虛構

最近兩岸的網紅都引起了話題，網路訂閱數高達120萬的台灣網紅鍾明軒不久前首次獨自赴陸旅遊，在影片中不諱言自己對大陸因此改觀，也喜歡這個地方，引發台灣網友論戰，質疑他在幫大陸「洗地」；而旅居泰國的陸籍網紅Sean最近4度造訪台灣，過去在台灣也受過網爆的他有感而發地說「你不到當地去，你就沒有資格評論他」，從兩岸網紅眼中所看到的彼此，又折射出什麼真實與想像的畫面？

我奧運得獎選手待遇大小眼？藍委：獎金20年未調

行政院長卓榮泰今（14）日赴立法院備詢。國民黨立委廖先翔質疑，就選手獲得奧運金牌、銀牌、銅牌的待遇大小眼，銀牌、銅牌獎金...

新冠第6波流行期！10肺炎住院半數是新冠 1族群當心

新冠疫情再度捲土重來！是Omicron變異株入侵本土社區以來的第六波流行期。上周中重症住院本土個案新增328例，比前一周263例還多，疾管署為因應疫情，7月起將在全台2000家醫療院所發放300萬劑免費快篩試劑，重症專科醫師何建輝也提醒，近期10個肺炎住院患者近半是新冠，高齡共病長者須注意。台安醫院小兒科主治醫師詹前俊也提醒，免疫力較差、65歲以上長者等高危險群，如出現呼吸道感染症狀，建議連續3天快篩，若確診染疫，可在醫師評估下使用口服抗病毒藥物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。