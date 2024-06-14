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低碳建築恐影響營建成本 內政部7月辦研討會凝聚共識

中央社／ 台北14日電

部分營建業者關注低碳建築政策對營建成本影響，內政部今天表示，為加強溝通已舉辦3場座談會，說明政策推動時程與產業誘因。內政部政務次長董建宏表示，7月將再辦理低碳建築研討會，凝聚產業共識。

內政部透過新聞稿表示，2050淨零排放是國際趨勢，也是政府重要政策，近年積極推動低碳建築政策，部分營建業者關切淨零政策對營建成本的影響，內政部長劉世芳指示建築研究所，與民間業者進行溝通及交流，聆聽產業意見與基層聲音。

內政部建築研究所表示，為加強產業溝通及交流，並蒐集產業建言，已會同環境部在6月7日、11日及今天，分別在台北、台中、高雄舉辦3場「低碳建築政策交流座談會」，邀集不動產開發公會、建築師公會、土木技師公會、營造公會等公協會團體，討論低碳建築策略及營建成本相關議題，由內政部次長董建宏主持。

建築研究所在今天的交流座談會中，簡報說明2050淨零建築目標及關鍵策略，並明確提出相關政策推動時程與產業誘因；環境部強調，碳費尚未徵收，碳費費率仍在審議階段，籲請業者避免違反公平交易法，勿藉機提高原物料售價。

建築研究所指出，與會業者對節能減碳相關政策表示支持，但關切碳費徵收、少子化缺工、預鑄工法、原物料上漲、房地合一稅等因素，對營建成本的影響。

董建宏表示，感謝相關公協會及產業踴躍參與座談會，並提出許多基層與在地的意見，相關建議將納入施政參考，如果涉及跨部會或地方政府權責的議題，將協助業者與主責機關協調。

董建宏指出，為具體回應這次交流座談會蒐集的意見，建築研究所已規劃在7月辦理低碳建築研討會，邀請環境部及相關專家學者針對業者關切議題進行說明，並舉行綜合座談，透過充分對話凝聚產業共識。

內政部 建築師 溝通

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