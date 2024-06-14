實質總薪資平均6.3萬元 主計長：行業與標準不同
媒體報導，主計總處公布今年1到4月全體受僱員工經常性薪資，加上獎金與加班費，實質總薪資平均新台幣6萬3000多元，但遭指與民眾感受不同。主計長陳淑姿今天表示，因為行業不同，標準不一樣。
根據主計總處統計，1至4月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬6105元，較上年同期增加2.39%。有媒體報導，加上獎金與加班費，實質總薪資平均達到6萬3000多元。
立法院今天繼續進行施政總質詢，陳淑姿在步入議場後被媒體問及實質總薪資議題。
媒體詢問，平均薪資加獎金與加班費達到6萬3000多元是如何算出來，民眾普遍覺得沒有這麼多。陳淑姿表示，因為行業不同，標準不一樣。
媒體追問，許多民眾反映只有領到3萬到4萬元不等。陳淑姿表示，這是大學剛畢業初任。
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