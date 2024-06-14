【專家之眼】農業部只管進口蛋 漠視國產蛋的存亡

去年大缺蛋時期，農業部官員化身專案進口蛋的代言人，積極捍衛進口蛋食安，大家應該都還印象深刻。如今國產雞蛋價格暴跌，非但不見這些官員設法解決生產過剩的問題，還在此時釋出進口液蛋與滷蛋逾千萬顆，簡直是火上加油。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞約3570萬隻，每日生產量12萬1610箱，已超過國人每日12萬箱需求，又遇到夏季雞蛋消費淡季，供需嚴重失調，導致蛋價崩跌，產地價與批發價直線下滑，分別下滑至27.5元與37元的低點，亟需農業部協助。

面對蛋農哀鴻遍野，農業部長陳駿季上月底赴立法院報告業務概況時，被問到蛋價下跌的問題時，他只消極的要求蛋雞場趁此期間自主調節，適當淘汰寡產老母雞，呼籲消費端賣場蛋價可適度調降，以刺激消費需求。

其處理國產蛋的態度，明顯與去年處理進口蛋有極大的差異。回顧一下，去年荒腔走板的「專案進口」外國雞蛋事件。國內雞蛋短缺，農業部(包含改制前的「農委會」)為了掩飾農產預警機制無效，竟然不惜破壞市場機制，用政府補貼的方式，花費巨資瘋狂引進大量的外國雞蛋，數量高達1.5億顆之譜，最後有5580萬顆進口蛋放到過期，只能又額外花費8千萬元銷毀轉作堆肥。

專案進口雞蛋問題叢生，如讓資本額僅50萬元「超思」，卻拿下農業部上億元進口蛋採購案，從巴西進口近9000萬顆雞蛋；且有違法動用農發基金，規避《政府採購法》，與違反雞蛋噴印溯源標示的疑義；有效期限由90天延長至120天；引進爆發禽流感的巴西蛋；流向不明；冷凍液蛋實質轉型，產地標示為台灣等重大爭議事件，可謂是造成政府、產業與人民三輸的結果，農業部仍積極為進口蛋辯解，還宣稱該政策是「全民得利」。

此外，農業部還在官方網站上，特別針對進口蛋設立「專案進口雞蛋專區」，以圖文並茂(還設有影音專區)的方式，為專案進口政策進行辯護。即使現已不再進口雞蛋，還在更新網頁內容，最新的內容是6月8日發布的；反觀，攸關我國雞蛋產業發展的蛋價驟跌問題，至13日中午前，農業部官網仍隻字未提，與媒體大篇幅報導，有如平行時空，一副「關我屁事」的態度。

更誇張的是，農業部不理國產蛋就算了，還重重的對其再踹一腳。報載中央畜產會近日接連公告標售2批進口雞蛋加工品，共計液蛋41萬8925公斤（近700萬顆）、滷蛋347萬3216顆，二者合計超過千萬顆蛋，將進一步擴大供需差距，加劇蛋價崩跌。

為因應內外部環境挑戰，永續發展農業，職司我國農業發展的農委會，於去年8月1日升格為農業部，大幅擴編人力與增加預算。不料改制後只關心進口雞蛋，對國產雞蛋產業漠不關心。