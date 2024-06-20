南悅建設南屯單元五推新案 純粹2-3房驚艷市場

上市代銷龍頭「海悅團隊」與深耕在地20餘年的豐潤營造，強強聯手打造的「南悅建設」，趁勝追擊再推新案！即將於台中南屯單元五重劃區推出罕見2-3房，在大坪數產品為主旋律的南屯單元五市場中脫穎而出，尚未正式公開之際，即在網路上引發熱烈討論。

南悅建設秉持著對土地的細膩觀察與對住戶生活的洞察，挑選地段優先考量鄰近公園的角地，且皆位於交通便利、生活機能完善地段。首案「南悅豐映」位於北屯核心大連路上，與萬坪水湳生態公園為鄰，下樓步行不到100公尺即可親近公園綠意，讓重視品牌的台中客戶、高質感的台積電、自營商、醫生族群青睞，等首購換屋客層買單。

圖／海心國際股份有限公司 提供

精準選地 締造好案南屯首發則是選在龍富路三段、龍富十路交叉路口，步行約1分鐘可抵達隔壁1.3萬坪「高鐵新市鎮生態公園」。南悅建設將公園綠地視為都市生活中不可或缺的元素，致力於為住戶創造更舒適、健康的居住環境。

房產專家表示：南悅建設能夠在「吃品牌」的台中地區一舉突圍，品質、地段、規劃都是勝出關鍵，一方為上市代銷公司「海悅廣告」，長年位居第一線的代銷經驗，累積出豐厚實力，深諳消費者最需要的產品規劃，成就海悅成為最懂客戶的代銷團隊；另一方則是豐潤營造，邱名仕總經理出身專業建設、營建、結構背景，擁有專業結構技師、營建管理碩士學位，雙方合作創造1+1大於2的優勢，從平面規劃、營建施工、銷售客服，客戶享有一站式貼心服務，買房更加安心。

圖／海心國際股份有限公司 提供

龍富金軸 質感生活「南悅新案」延續品牌真實力，精挑南屯燙金地段「龍富路」，從北到南串聯起城市繁華與便捷，地段上匯聚七期商圈、公益商圈，同時串接文心商圈三大商圈之精華，車行約2分鐘接軌台中重要軸線74線快速道路，約5分鐘即至烏日高鐵站，便捷交通樞紐近在咫尺，輕鬆接軌台中各地。

該地段更雲集精品餐廳、潮流商店、百貨購物中心，約10分鐘可抵達南七期文心公園、IKEA，八期豐樂公園及文心秀泰，更有美式賣場Costco、迪卡儂等生活機能成熟，以及JL STUDIO、森鐵板燒、湄南河泰式庭園餐廳、与玥樓頂級粵菜餐廳、REVIVRE品法法式餐廳、麵廊Meelang等精緻國際飲饌，未來在此生活，能以優雅生活姿態，享受南屯的都會風華。

圖／海心國際股份有限公司 提供

南屯聚焦 國際足球園區值得一提的是，「南悅新案」距離重大建設「國際足球園區」約3分鐘，台中市政府斥資15億打造全國首座「國際足球園區」，場地規劃符合FIFA國際標準11人制的天然草皮足球專用主競賽場、一座11人制人工草皮練習場，及兩座5人制人工草皮足球場，提供約6000席觀眾席，預計於2025年底完工，可以看出台中市政府積極建設的決心，未來也期盼透過國際賽事，提高台中能見度，帶動周邊發展。

圖／海心國際股份有限公司 提供

南屯稀有精品小宅細部規劃上，「南悅新案」特別體聘建築大師許榮江操刀，許榮江建術師擅長打造宜居建築，以單層四拼搭配兩部電梯打造綠意純粹建築，並規劃南屯稀有2到3房。

據了解，「南悅新案」未公開之意就受到客戶熱烈詢問，預料將再次讓台中人看見南悅建設精湛的品牌實力與產品規劃魅力，重視生活質感、人文建築、綠意環境的客戶可積極把握五期稀有小坪數釋出機會。

了解詳情：https://bit.ly/3RkeBqo