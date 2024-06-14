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正迎千億西區門戶「國王雙子星」 精工實力獲百大耐震認證

文／ 富裔建設提供

有感大地震！上櫃公司富裔實業不惜成本讓居住更安心

(生機圖)：「國王雙子星」周邊擁有充沛的機能，話題滿滿的公共建設。 圖／富裔建設提供
(生機圖)：「國王雙子星」周邊擁有充沛的機能，話題滿滿的公共建設。 圖／富裔建設提供

近期台灣地牛翻身頻頻，自0403花蓮大地震至今大大小小餘震不斷，老舊住宅、飯店瞬間傾倒，部分房屋結構變形、門框扭曲危如累卵，尤其是台北市30年以上老屋占比全台最高，前內政部長李鴻源曾直指，若台北市發生規模7.3地震，恐有3.5萬棟房屋倒塌，不少民眾憂心地震問題，同時也敲響老舊房屋警鐘，富裔實業憑藉著精準的選地目光，正對西區門戶計劃最核心的台北雙子星，推出樓高28層高的SRC耐震建築「國王雙子星」，以十年磨一劍的精雕細琢，由公正第三方特別監造機制取得耐震標章，兼顧安全、保值、品質！

西班牙團隊操刀 國際地標宅登場
上櫃公司[6264]富裔實業耕耘大台北多年，以擘劃藝術美學建築揚名，從「安和富裔」、「西華富裔」、「香榭富裔」、「富裔山」到「富裔河」，將每棟建築宛如藝術品般細心刻畫，不僅豐富城市的風貌，更成為生活品味的象徵，旗下最新大案「國王雙子星」力邀來自的西班牙建築團隊on-a，運用「參數化立面設計」嚴謹精算，以CROWN皇冠意象，型塑國際感十足的建築，未來將與西區門戶台北雙星相互輝映。

除了美學引領時代，該建案更以扎實的營建實力，取得公正第三方認證的施工品質保證的耐震標章，相較於市面上多數產品，「國王雙子星」在看不見的結構體，用超乎標準提升安全品質，除了採用SRC鋼骨結構，對比傳統RC建築施工時間較長且繁複，在工料雙漲之下，整體建造成本造價RC結構建築高出將近一倍，只為構築更堅固的居住安全品質！

(建築團隊)：「國王雙子星」一口氣拿下三大建築標章，讓民眾住得更安心。 圖／富裔建設提供
(建築團隊)：「國王雙子星」一口氣拿下三大建築標章，讓民眾住得更安心。 圖／富裔建設提供

不惜建造成本 讓居住更安心
全案採用SRC樑柱以及SA及續接器，另使用雙層雙向配筋工法、門窗開口雙層補強工法，並運用科技BIM系統優化設計與後續施工管理外但也因此使得完工的建柱斷面小、跨距大，在空間使用上更加有效率，整體建築抗震係數更可達到0.24G，除了住得安心，住得也更舒適。

富裔實業追求高品質建築沒有終點，「國王雙子星」耐震設計不是口說無憑，在圖面規劃時拿下耐震設計標章 ，施工期間不僅多了一道專業的設計審查與施工查證， 將消費者看不到的興建過程，交由耐震標章第三方專業單位來把關，確保施工用料品質到位，查證時間動輒數年，成本時間都遠超過一般住宅建築，同時拿下耐震建築、智慧建築、綠建築三大標章，達到內外兼具、內外皆美的百年安全建築，讓消費者可以買得更安心！

(台北雙星)：「國王雙子星」正對台北雙星，是目前線上稀有大基地推案。 圖／富裔建設提供
(台北雙星)：「國王雙子星」正對台北雙星，是目前線上稀有大基地推案。 圖／富裔建設提供

西區千億挹注 75米對坐台北雙星
全案從建築品質可以看出建商永續經營的決心，選地選址更是追求極致！該案基地僅距西區門戶計畫指標開發案「台北雙星」75米，該案投注606億元興建，肩負國家門面、產業升級之責任，總樓地板面積達17萬坪，為台北101的1.6倍，最快將在2027年完工，落成營運將可創造1.6萬個工作機會，同時鄰近全台最迅捷的六鐵共構交通樞紐，透過高鐵、台鐵、機場捷運創造每日50萬人次的旅運量，這也是海內外旅客到達台北市、認識台北市的第一站，加上引資300億的台鐵E1/E2明日埕、將投入270億的50層郵政雙塔摩天大樓，指標大型公共建設皆匯聚於此，與城市風貌共生共榮，正對西區門戶的「國王雙子星」更將成為出站一眼即見的美學地標。

「國王雙子星」占地514坪，基地三面臨路，為近期線上相當稀有的大規模開發，挑高11.5米的門廳氣勢磅礡，住宅標準層戶戶樓高3米52，來自西班牙的國際團隊、優質精工美學建築，近期推出即吸引全台客戶矚目，最高單價創下151萬元水準、刷新區域行情，近期建商即將全面開工，再將少部分精華保留戶釋出，吸引不少質感客層、高端置產族層關注。

富裔實業 × 西班牙on-a建築團隊
[國王雙子星] 台北雙星首排
[規劃坪數] 49．33．24坪
[預約專線] 02-8502-0888
[接待會館] 台北市重慶北路一段2號
[敬邀珍藏] https://kt.8dm.tw/

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