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長照悲歌3／照顧者陷壓力困境 專家建議適時求援

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，家中失智長者常有日夜顛倒、情緒行為等，讓照顧者晚上很難休息，且白天還有工作，如果天天如此，一、二天沒睡，心理壓力真的是很大。 本報資料照片
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，家中失智長者常有日夜顛倒、情緒行為等，讓照顧者晚上很難休息，且白天還有工作，如果天天如此，一、二天沒睡，心理壓力真的是很大。 本報資料照片

長照資源布建多年，仍發生長照悲劇。衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，受少子化影響，目前家庭結構以小家庭為主，當父母年邁需要照顧時，手足少，家庭支持力量降低，照顧者面臨長照壓力，無法負荷。另外，身心障礙者的照顧者多為父母，當父母年邁還要照顧長不大的孩子，或不想造成其他孩子負擔，也可能增加長照悲劇發生機會。

李俊宏說，照顧家人有一定的開銷，但照顧者可能無法兼顧全職工作，只能兼職，或是需要經常請假，增加離職風險，若失去工作，一定要經濟陷入困境；有些家人不放心把失智長者、身心障礙孩子交由外人照顧，自己承擔了所有的照顧責任。

李俊宏觀察，如家中失智長者出現日夜顛倒、情緒行為等，照顧者晚上可能很難休息，若白天必須工作，長期下來，壓力相當大，有時家庭系統因此更為封閉；許多研究發現，照顧者在身心壓力、情緒負荷高的情況下，可能有自殺意念或出現自殺行為。此時家庭能否接觸長照資源並同意「外人」照顧家人，成為能否獲得休息的關鍵。

台北護理健康大學長照系教授陳正芬說，研究發現，回顧國內2009至2023年進入司法審理的長照悲劇140件，其中三分之二為殺人後自殺，其餘三分之一的殺人者中，逾五成有自殺意念或自殺行為；訪談照顧殺人個案發現，照顧者為照顧家人長期睡眠不足，容易引發失眠、憂鬱症等，凸顯心理健康需要被關注。

李俊宏說，雖有照顧殺人念頭出現，但最後多為多重因素累加，才會付出行動，如果當下可以有一些力量把當事人拉住，如找人聊聊、或找人協助照顧，或許就能阻止悲劇。但有時卻是照顧者不知道應該找誰，或求助管道少，導致不幸。

李俊宏說，照顧者須定期了解自己身心狀態，可以定期每周或有需要時，以「心情溫度計」量表自我檢測，如果檢測發現身心壓力過大，應尋求心理諮商等協助；建議照顧者切記先把自己照顧好，設定一天當中有幾個時段是屬於自己的時間，喘息一下，才有餘力照顧家人。

最重要的是，照顧者要跨出第一步，帶著失智的家人多外出參與日照中心等機構舉辦的活動，不要蝸居在家，或是尋求居家照顧時，照服員也可以來陪伴，甚至有照服員加入寵物治療，讓長者和狗丟球，以活動肢體及促進社交。

「現在是社會轉型的陣痛階段。」李俊宏表示，國內長照資源布建已比過去充足，照顧年邁父母或身心障礙孩子的照顧者，應多接觸、多了解長照資源，利用住宿型機構、喘息服務等，降低照顧壓力；政府則應多提供企業誘因，致力於員工照顧不離職，降低照顧者的經濟壓力。

李俊宏以自身經驗為例，10多年前，當時他爸爸中風後患有血管型失智症，因腦部功能受影響，晝夜顛倒，半夜常大呼小叫，還因此吵到鄰居，須請鄰居多體諒。經藥物治療後，他父親的狀況趨於穩定，所幸，那時與媽媽、妹妹輪流照顧，大家互相支持，降低照顧負擔，半年後聘請到外籍看護工，在照顧上幫助很大。

李俊宏回想，那時他剛出社會，白天在醫院照顧病人，爸爸情況不好必須住院，他也留院照顧，身心壓力大。他的父親在失智六年後離世，現在常在門診與患者分享自己當時的心情，看到照顧者為了照顧家人也生病、累垮，十分心酸，更希望照顧者壓力過大時，對外尋求協助，走出低潮。

●心情溫度計

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