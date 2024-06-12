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台安醫院追求綠能生活 與玉山銀行簽署永續醫療合作備忘錄

聯合報／ 記者黃妙雲／台北即時報導
台安醫院與玉山銀行今天簽署「永續醫療合作備忘錄（MOU）」，結合雙方資源推動醫療永續發展，台安醫院院長黃暉庭表示，透過玉山銀行協助，台安醫院將致力於實現環境友善和社會共榮的經營目標，共創醫療永續生態圈。
台安醫院與玉山銀行今天簽署「永續醫療合作備忘錄（MOU）」，結合雙方資源推動醫療永續發展，台安醫院院長黃暉庭表示，透過玉山銀行協助，台安醫院將致力於實現環境友善和社會共榮的經營目標，共創醫療永續生態圈。

台安醫院與玉山銀行今天簽署「永續醫療合作備忘錄（MOU）」，結合雙方資源推動醫療永續發展，台安醫院院長黃暉庭表示，透過玉山銀行協助，台安醫院將致力於實現環境友善和社會共榮的經營目標，共創醫療永續生態圈。

黃暉庭表示，台安醫院相當重視永續發展，為此投入大量資源，從鑑別耗能設備、減少垃圾量到建築物改裝，更以「綠能生活」為目標，推動永續低碳飲食，降低對環境生態的影響，使節能減碳的精神成為院內文化的一部分。

值得一提的是，台安醫院在2022年榮獲亞太永續行動獎社會共融組銅獎及台灣永續行動獎環境永續組銅獎，2023年榮獲台北市零碳標竿獎工商產業甲組特優獎，這些獎項肯定了醫院在永續發展的努力。黃暉庭表示，此次與玉山銀行的合作，希望持續推動永續經營目標，發揮醫院在環境與社會永續發展中的重要角色。

玉山銀行已為逾30家醫院提供服務，涵蓋醫學中心、區域醫院和地區醫院，服務內容包括員工薪資轉帳、經管健保代收業務款項、電子化轉型及永續諮詢服務等。

玉山銀行總經理陳茂欽表示，此次與台安醫院簽署合作備忘錄，不僅分享玉山銀行在ESG實踐上的經驗及未來醫療產業永續發展的趨勢，還結合「玉山永續轉型平台」的專業顧問團隊，為台安醫院提供全面的永續經營支持，希望通過跨界合作，積極實踐企業社會責任，共同邁向環境與社會友好的永續家園。

台安醫院與玉山銀行合作，將進一步擴大醫療產業與金融業攜手推動ESG發展的新模式，體現雙方對台灣永續轉型的共同責任。

台安醫院院長黃暉庭（右）與玉山銀行總經理陳茂欽（左）簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），結合雙方資源推動醫療永續發展。圖／台安醫院提供
台安醫院院長黃暉庭（右）與玉山銀行總經理陳茂欽（左）簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），結合雙方資源推動醫療永續發展。圖／台安醫院提供

永續 玉山 醫學

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