AI浪潮掀南北翻轉？全球大廠重押南科！「1重劃區」成AI霸主新寵

撰文／ 黎詩彥

南科三期門戶「新市新和重劃區」成AI新貴聚落。 圖／海悅國際開發 提供
南科三期門戶「新市新和重劃區」成AI新貴聚落。 圖／海悅國際開發 提供

「黃式旋風」掀起全球AI浪潮，台灣先進製程MIT隱形冠軍大廠受到「黃袍加身」，也備受國際矚目。「護國神山」台積電領軍帶動半導體供應鏈南移，使台南科學園區產值已連續三年破兆，正式超越竹科！超過9萬名科技菁英進駐，也讓南科三期門戶「新市新和重劃區」成AI新貴聚落。

台積電50%營收來自南科，半導體世界在南科！
台南市政府經濟發展局局長林榮川表示，南科是全台唯一年產值破1.5兆的科學園區，擁最大開發面積1759公頃，多座水庫加起來可供應6.81噸水，回收水還可再利用，讓產業用水無虞，目前南科發電量2989萬W，居全台科園之首。除了台灣各大科技廠商，全球五大供應商如：美商科林、日商東京威力科創、荷商艾斯摩爾等也聚集於此。

據了解，台積電營收2.1兆，市值第一，其中有50%營收來自南科3、5奈米廠。南部科學園區管理局局長蘇振綱也表示，南科是成為全球最先進也最完整的半導體產業聚落，串聯嘉義、台南、高雄到屏東，形成南台灣重要的科技廊帶，預期未來還會再增加約5千個工作機會，半導體世界在南科！

市府挹注重磅資源，擴充新市產業區和住宅區，並開發周邊道路，建構完整區域路網。 圖／海悅國際開發 提供
市府挹注重磅資源，擴充新市產業區和住宅區，並開發周邊道路，建構完整區域路網。 圖／海悅國際開發 提供

南科三期落址新市，新和重劃區開發題材爆棚
隨著南科一、二期園區出租率達到99%，南科也展開三期擴建計畫，並落址於新市，市府斥資398億擴充新市產業區和住宅區，並斥資124億開發周邊道路，建構完整區域路網，市府並與經濟局聯手，投入逾74億開發新市產業園區，預計引進88家廠商。

人口進駐將衍生教育、醫療需求，教育部政策同步，花費1.7億打造新市幼兒園，衛福部設立南科奇美醫院，交通部也擬議推動捷運深綠線，各式重大建設紛紛到齊，使新和重劃區成為南科開發的「重中之重」，躍居「房市黑馬」。新和重劃區坐擁南科門戶核心第一圈，優勢地段無可挑剔！同時鄰近舊市區，生活機能無虞，嶄新街廓學區完整、文教氣息濃厚，房價又比市中心親民，因此受到不少自住客青睞。

5字頭超值A咖區域，磁吸高薪資人才湧進
儘管新和重劃區近年房價已漲了一波，但相比竹科發展歷程，仍具強大的成長動能。據財政部綜所稅申報資料顯示，台南「有錢里」冠亞軍在善化，新市三舍里年平均所得116萬，位居第三，待南科產業成型，高收入人口移入，新貴的薪資結構必然會反映在房價上。目前南科周邊預售屋站上5字頭，引發市場熱烈討論，網友紛紛表示，「竹科和中科都8字頭了，南科5字頭算客氣」、「IC龍頭聯詠把研發中心設在南科，現在不卡位買房，難道等年收4百萬的竹科人下來再買嗎？」、「感覺房價回不去了……」。

政府、企業一致卡位蛋黃區，新富聚落悄悄成形
近期新市最具話題的指標建案，圍繞在上市品牌海悅集團推出的「世界南科B」，繼「世界南科A」創下口碑佳績後，「世界南科B」一公開即引發高詢問度，以優越地段、台北豪宅級建築團隊和規格，圈粉無數科技人。

對於重視效率的菁英人才來說，速度決定勝負，從「世界南科B」開車3分鐘就能抵達南科，每天可以多睡半小時，附近有全聯、寶雅、星巴克、丹丹漢堡等，每天上下班途中就能順便採買生活用品，省時又省力。

教育方面，「世界南科B」距離新市國中小、南科實驗中學車程約5分鐘，大大減輕家長接送的負擔，還能近取國道、北外環快速道路，到火車站也不遠，交通與生活機能一應俱全。此外，新開發區環境優質、住戶均質，28-35坪2-3房，提供單純、舒心的居住質感，相當符合科技人重視細節的高品味。

「世界南科」開車約3分鐘到南科，學區、商圈、交通等機能豐富。 圖／海悅國際開發 提供
「世界南科」開車約3分鐘到南科，學區、商圈、交通等機能豐富。 圖／海悅國際開發 提供

目前統一物流、MOMO物流、統一商城、南山人壽都陸續卡位南科新市蛋黃區，內政部也斥資25億興建社會住宅，可預見新市重劃區將成為南科最亮眼的新富聚落，續航力足前景俏，也讓房市發展樂觀可期。
建案官網：https://pse.is/62wuad

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