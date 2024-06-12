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有意思的周末狂歡派對！ 第一屆《永續好日子》體驗永續101種玩法 喚醒你的 永續魂

聯合新聞網／ 文／曾鈺閔

以食衣住行育樂6大民生需求為策展開端，融合知識、教育、解方、生活與親子互動，攜手品牌企業、教育單位與展開與永續的對話，一起找出實踐永續好⽇子的絕佳解方。圖／聯合線上 提供
以食衣住行育樂6大民生需求為策展開端，融合知識、教育、解方、生活與親子互動，攜手品牌企業、教育單位與展開與永續的對話，一起找出實踐永續好⽇子的絕佳解方。圖／聯合線上 提供

聯合線上舉辦《永續好日子》，於6月29、30日在松山文創園區2號、3號、4號倉庫鬧熱展開，漫遊2024年最大的「永續生態聚落」、體驗全台第一場「永續演唱會」，在吃喝享樂、體驗永續101種玩法中，來一場最有意思的狂歡周末派對，探索專屬於自己的永續新生活。

打造沈浸式的體驗，《永續好日子》聚焦4大活動亮點「6大主題策展、永續生態聚落、逆轉園遊會、永續演唱會」，讓任何人都能找到最佳的永續解方。

以食衣住行育樂6大民生需求為策展開端，融合知識、教育、解方、生活與親子互動，攜手品牌企業、教育單位與展開與永續的對話，一起找出實踐永續好⽇子的絕佳解方。圖／聯合線上 提供
以食衣住行育樂6大民生需求為策展開端，融合知識、教育、解方、生活與親子互動，攜手品牌企業、教育單位與展開與永續的對話，一起找出實踐永續好⽇子的絕佳解方。圖／聯合線上 提供

「6大主題策展」以食、衣、住、行為軸線，從綠餐桌吃出不一樣的未來，接續帶一件舊衣現場重縫再製新用途，再仔細看看如何為家電和家俱找到延長壽命的好方法，同時好好了解對地球好的綠色交通行動，最後在走出展區前的永續任務牆上，選擇自己的永續行動，邀請民眾一起透過日常中舉手就能實踐的小行動，成為綠色生活的一份子，以《永續好日子》為起點，前進更美好的明天 !

聯合線上總經理官振萱表示，從2015年起，聯合線上《倡議家》就開始與社會企業、第三方非營利組織合作，以及擁有永續使命的企業夥伴，透過媒體影響力與社會對話，這次舉辦《永續好日子》，不只是將過往積累的能量分享給社會大眾，更要打造可長可久的正向循環。

致力推動永續發展、與生活息息相關的企業品牌，將在展區一起共襄盛舉，包括家樂福、富邦金控、富蘭克林國民的基金、茶籽堂、光陽機車、Global Mall環球購物中心、台灣麒麟KIRIN、北歐生活選物、瑞康屋、眠豆腐與優你康Unicon；此外，以人才永續為發展目標的臺灣科技大學、提倡漫遊島嶼的北觀處島嶼生活節，以及推動永續旅遊的臺北市政府觀光傳播局皆到場設攤，為民眾提供平易近人、輕鬆簡單的永續行動與知識能量。

匯集超過十家的NPO、NGO及社會企業響應行動，打造最大永續生態聚落，透過各組織展攤位的趣味遊戲、互動設計，傳遞永續理念與行動，共同推動社會教育。圖／聯合線上 提供
匯集超過十家的NPO、NGO及社會企業響應行動，打造最大永續生態聚落，透過各組織展攤位的趣味遊戲、互動設計，傳遞永續理念與行動，共同推動社會教育。圖／聯合線上 提供

永續好日子中的「永續生態聚落」，則串聯眾多NPO、NGO及社會企業，集結各路永續好手，設定4大主題，包括「循環不簡單」讓親子體驗二手玩具、廢棄家電如何重獲新生，跟「山海有故事」用互動遊戲認識樹木、珍惜海洋，以及「有意思的教育」讓創意走出課本，跟最後「多元與共融」思考以人出發的社會觀察與正向力量。

邀請身障團體、兒少與更生人等22家社福機構加入，以吃喝玩樂等多元展攤方式，邀請民眾一同到攤位上用消費行動支持弱勢。圖／聯合線上 提供
邀請身障團體、兒少與更生人等22家社福機構加入，以吃喝玩樂等多元展攤方式，邀請民眾一同到攤位上用消費行動支持弱勢。圖／聯合線上 提供

給大人小孩不一樣的放電行程，跟著「逆轉園遊會」一同度過最棒的親子公益日吧！《永續好日子》邀請22家社福機構來擺攤，烘焙、咖啡、伴手禮、手作DIY等多元展攤，活動現場規劃拳擊擂台、二手玩具遊樂區及城堡樂園，邀請你在玩樂中，一起用行動支持公益。

全台第一場永續Music Talk Show，融合流行 X 搖滾 X 客家 X 民謠 X 原民等11組創作歌手、獨立樂團齊聚，用音樂唱出永續主張。圖／聯合線上 提供
全台第一場永續Music Talk Show，融合流行 X 搖滾 X 客家 X 民謠 X 原民等11組創作歌手、獨立樂團齊聚，用音樂唱出永續主張。圖／聯合線上 提供

音樂碰上永續趨勢，為大地敲響永續節奏，喚醒每一個人與生俱來的永續魂。2024唯一一場扣合SDGs、多元不偏廢的音樂演唱會，是全台第一場永續音樂Talk Show。邀請曲風多元豐富的音樂創作人與樂團，芒果醬Mango Jump、四分衛、1976樂團、黃玠、漂流出口、The Tic Tac、五五身、好日樂團、孩子的書屋、罕爸合唱團、大改樂團等超強表演卡司，用音樂唱出自己的永續主張，一同響應永續好日子。

享受吃喝玩樂的生活有101種方法，《永續好日子》帶你從不一樣的觀點，玩出你喜歡的永續潮流，讓我們從日常生活，讓習慣一點一點改，日子一天一天好起來！

【活動訊息】
永續好日子，算我一份子 免費入場 !
日期：2024.6.29（六）-6.30（日） 11:00-20:00
地點：松山文創園區2號、3號、4號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
活動網站：https://bit.ly/3xc6425

【主辦單位】聯合線上

【合辦單位】陳永泰公益信託

【共同響應】家樂福、蝦皮、富邦金控、富蘭克林國民的基金、茶籽堂、光陽機車、GlobalMall環球購物中心、台灣麒麟KIRIN、北歐生活選物、臺科大、島嶼生活節、臺北市政府觀光傳播局、瑞康屋、眠豆腐、優你康Unicon、Viewsonic、恆隆行restyle2050、CHIMEI奇美家電、用心HEARTFELT、臺北農產、伊萊克斯

【永續倡議夥伴】台灣玩具圖書館、萬華大水溝二手屋、山樺食物設計、小家電維修所、木匠的家、綠色冀泉、阡陌游、洄遊吧、動物社會研究會、玩轉學校、小人小學、ONEforty、台灣芒草心慈善協會、樂窩社區服務協會、高林文創基金會、patagonia

公益 樂團 永續 環球購物中心 音樂

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