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經長拋電價依碳量分級 卓榮泰曝還有3點要加強

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
經濟部長郭智輝指示台電研議「電價分級」，行政院長卓榮泰稱，這是對用電政策的分析，離政策決定還有一段時間。記者屈彥辰／攝影
經濟部長郭智輝指示台電研議「電價分級」，行政院長卓榮泰稱，這是對用電政策的分析，離政策決定還有一段時間。記者屈彥辰／攝影

為使國內企業買到綠電，經濟部長郭智輝指示台電研議「電價分級」，擬將電力分成綠電、低碳、 一般電力等三類，並依排碳量高低訂定不同價格。行政院長卓榮泰今（11）日稱，這是對用電政策的分析，離政策決定還有一段時間，他認為內容還要加強，包括內部資料管控、真實性討論以及和民眾溝通。

依初步構想，郭智輝拋出的綠電訂價就是實際反映台電躉購綠電成本，低碳電價則將與碳費連動，全案待環境部碳費出爐後定案，最快明年上路。但工商團體認為，能源價格愈搞愈複雜，其實都在「繞圈圈」，根本問題並未解決。

對此，卓榮泰指出，這是對整個台電未來經營方針，及民生、跟工業用戶間的用電政策分析，還不到分級的階段。至於分析的內容，他認為要加強，加強內部資料管控、真實性討論，以及跟民眾的討論。

卓榮泰強調，離政策決定還有相當一段時間，但各種的分析、好的意見，以及正反討論，都應該被合理地對待。

卓榮泰 台電 電價

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