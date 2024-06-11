瓜地馬拉總統參訪竹中心 盼與台灣攜手產業轉型

瓜地馬拉總統阿雷巴洛今天參訪台灣技術團在瓜國的「竹材處理及研發中心」，實地了解台瓜各項技術合作計畫。阿雷巴洛說，希望和台灣攜手形成策略聯盟，協助瓜國產業轉型。

應中華民國駐瓜地馬拉大使館邀請，阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）率領外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）、農業部長艾斯特拉達（Maynor Estrada）及環境部長奧蘭特斯（Patricia Orantes）等政府官員，當地時間10日參觀由中華民國駐瓜地馬拉技術團負責營運的「竹材處理與研發中心」（竹中心），駐瓜地馬拉大使曹立傑全程陪同。

在一個多小時參訪過程中，阿雷巴洛實地瞭解竹子由原料加工處理，成為各式可以販售的商品的製程。對於竹子可運用於建材、家具、肥料等領域，阿雷巴洛感到相當驚訝。

技術團說明，竹產業計畫目標不只協助瓜國竹農拓展附加價值並且創造商機，未來要引入碳權交易概念，使瓜國竹農可以藉由竹林種植與國際接軌，將種植竹林所產出的碳權，出售給所需的國際企業。

阿雷巴洛對於台瓜各類技術合作計畫及碳權交易概念表達高度興趣，感謝中華民國駐瓜地馬拉大使館及技術團的付出，也希望和台灣攜手形成策略聯盟，促進瓜國產業轉型。

曹立傑感謝阿雷巴洛對於各項計畫的支持，而竹產業是台瓜合作的重要指標，兩國將持續攜手，共同推動有利瓜地馬拉發展的合作項目。

這是阿雷巴洛在今年一月上任後，第二次出席中華民國駐瓜地馬拉大使館舉辦的活動。第一次是出席中華民國與瓜地馬拉合作興建的聖胡安希奧斯醫院（Hospital San Juan De Dios）新生兒大樓，在4月12日舉行的揭牌儀式。

中國日前禁止瓜地馬拉夏威夷豆和咖啡貨櫃進口，迄今將近3個星期，但是包括中國外交部，甚至瓜地馬拉和中國雙方代表團在世界貿易組織（WTO）舉行會議，中方仍然拒絕回應。

瓜國媒體以外交勒索來形容中國的舉動，阿雷巴洛也公開表示，貨物被禁止進口是因為和台灣的外交關係。這次阿雷巴洛率領內閣閣員共同參訪「竹材處理及研發中心」，以行動表達台瓜邦交不受影響。