布拉格當局與台灣加強交流 台北捷克中心14日揭幕

捷克當局今天指出，將於6月14日在台灣正式成立「台北捷克中心」（Czech Centre Taipei），以推動雙方的文化及外交關係，雖然此舉可能會激怒中國。

法新社報導，捷克是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）的成員國，也跟歐盟一樣支持一個中國政策，但捷克官員仍與台灣建立了密切關係。

捷克外交部表示，在台灣的捷克中心將於6月14日揭幕，並會舉辦捷克攝影展。

捷克通訊社（Czech News Agency）報導引述捷克中心負責人尤爾科娃（Jitka Panek Jurkova）的說法，捷克人「希望在台北被看到及聽見」。

她提到：「台北捷克中心成立目標在於深化台灣大眾對捷克傳統文化，尤其是當代文化的理解。」

捷克外交部目前於全球25個國家設有28個捷克中心，負責宣傳推廣捷克的歷史、語言、文化、旅遊及外貿，但沒在中國設立。