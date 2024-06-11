漁業署：若超額捕撈黑鮪 恐使下年度配額遭扣減

中央社／ 台北10日電

漁業署今天表示，因應今年國內黑鮪累計漁獲量迅速逼近國家配額，9日公告自12日0時起停止捕撈黑鮪，藉此避免超額捕撈，因為超額捕撈，會造成明年國家配額遭扣減。

漁業署說明，近年黑鮪資源有回升趨勢，台灣漁獲量也逐年升高，去（112）年黑鮪漁獲量達2122公噸，國家配額1965噸已全數用盡且有不足，所幸因111年國家配額並未用畢，尚有餘額可留用至去年，所以不致超額捕撈。

漁業署說，然而去年國家配額用畢，所以今年漁獲量倘超過1965噸國家配額，將必須自明年配額扣除；對於已出海作業漁民，倘意外捕獲黑鮪，務須依規定丟棄並通報，惟黃鰭鮪等其他鮪旗魚類仍可繼續捕撈。

另外，漁業署補充，為使漁民瞭解今年黑鮪配額使用情形，在漁季開始作業初期，即已向漁民說明今年度管理措施與規劃，後續並於6月3日（配額使用率達63%）、6月6日（配額使用率達75%）、6月7日（配額使用率達80%）通報各相關區漁會週知漁民。

漁業署也說，但是漁海況變化迅速，自6月7日起每日漁獲量大增，配額使用率於6月9日達90%，考量海上作業狀況，即於當天公告自6月12日0時起停止捕撈，以避免漁獲量超過國家配額。

漁業署 漁民 餘額

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