新聞分析／給和平「推一個」 讓台灣長治久安

閒逛書店時，一本關於兵推的暢銷書擺在架上。諸如此類的書籍大同小異，結局幾乎都預示中日美台四方將付出慘痛的代價。

不管內容如何、結局是否出人意料，光是「兵推」兩字，再加上聳動的書皮封面，就足以吸引讀者的眼球，那是對於戰爭的好奇、刺激和焦慮，卻令人不得不省思：何以沒有人對和平抱有悸動？

在兩岸議題上，和平兩字近年來成了某種禁忌；人人都想維持現狀，但沒有人想大力倡議和平，深恐被視為親中分子，更怕被貼上賣台的標籤。

這樣對和平的猜忌與汙名，似乎也具有歷史脈絡：例如，主張議和的秦檜，讓和平與「背骨」、「漢奸」掛勾；又如，英、法兩國在二戰前實施的綏靖政策，助長希特勒納粹政權在歐洲大陸的崛起，和平又與懦弱、袖手旁觀相連結。

近幾年的台灣，「抗中保台」總是比「和中保台」喊得響亮、也更加慷慨激昂。然而，台灣也正為此付出代價。兩岸具體策略只剩下嚇阻（deterence），迫使兩岸進入軍備加碼的單行道，讓兩岸一戰的可能性逐步升高；台灣社會對於兩岸和平的討論空間也正在快速萎縮，並且慢慢遺忘。

艾瑪・思蓋（Emma Sky）被問及台灣的情況時認為，或許在台灣，和平已與綏靖主義畫上等號，急需新的代稱，甚至要「換句話說」。曾幾何時，以民主自由自詡的台灣，談和平形同討論投降，與屈服同義，說得不夠漂亮，還可能人人喊打，遭到全社會撻伐？

此時此刻，和平主義者在台或許已不受到歡迎，但和平的概念更需要一個新的開始、重新出發，艾瑪推動的「和平推」正是一個契機；因為，無論和平再怎麼不吸引人，都是台灣的長治久安之計。