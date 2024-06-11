中東專家倡「和平推」 促兩岸對話

賴清德總統上任，兩岸正逢新局。耶魯大學國際領導中心創始主任、中東問題專家艾瑪力促「和平推」構想，鼓勵兩岸對話，認為對話永遠是有利的，能有效避免誤判。

美議員 定期模擬「和平推」

龍應台文化基金會邀請前駐伊拉克美軍政治顧問、前北約駐阿富汗國際安全部隊顧問艾瑪・思蓋（Emma Sky）訪台，明天將以「被動不能帶來和平」為題發表演講。她接受本報專訪時提出「和平推」（peace game）想法，盼兩岸都能付出更多努力來做和平推演，而非一味進行兵推（war game）。

「和平推」顧名思義，是以和平為目標的模擬推演，概念非艾瑪首創。近年美國康乃爾大學會定期邀請美國議員參與和平推，模擬在國際衝突之下，利用軟實力、威嚇，以及外交手段，來達到和平目標。

拚多贏 強化韌性重視合作

艾瑪表示，和平推的想法很簡單，就是對未來抱持樂觀，想辦法在區域政治衝突中降低風險（de-risking）、強化韌性（becoming resilient）。她說，和平推中不重視誰是贏家，更重視合作的重要性。

艾瑪指出，和平推不同於兵推，它不是一場零和遊戲，而是要把餅做大，讓人人都能贏，也不應該落入二元對立的圈套；她認為，和平推應是參與者合作來解決共同的問題，例如氣候變遷、溫室效應、能源等議題，必須換一套思維。

對於兩岸情勢，艾瑪則說，她不認為兩岸開戰是迫在眉睫的（I don't think war is imminent）。她說，開戰不僅對台灣來說是災難，對中國來說也是一場災難。

艾瑪表示，兩岸現狀（status quo）維持很長的一段時間，問題是能不能持續下去？她認為，兩岸站在巧妙的平衡之上，開戰對任何一方來說都是一場慘劇。

強調「對話永遠是有利的」

面對台美都提倡的「嚇阻政策」（deterrence），艾瑪雖同意威嚇的功能，但質疑軍備項目比重過重，認為威嚇不只有軍備。她說，「兩岸軍備早就失衡了，所以不能單單想到軍事，而是要思考到社會強韌性」。

「假如中國對台實施海上封鎖，台灣能承受嗎？問題是台灣的韌性、自給自足性，你的醫療、藥品、能源、食物、水，在遭遇人禍或天災時能否應付？所以威嚇，不只是F-16和大船而已。」

是否會呼籲賴總統踏出和平的第一步？艾瑪說，她不能告訴台灣總統該怎麼做，但她認為，「對話永遠是有利的。」艾瑪說，透過溝通和對話，不但能更了解彼此的立場，更不易產生誤解。艾瑪提醒說，戰爭未必源於有開戰的意圖，常常是由於誤判所造成的慘烈後果。「所以我希望，人們不要認為對話是綏靖主義，而是一個相互理解立場的過程」。