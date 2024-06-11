管理警墓27年 陳敬濬：冥冥中長官保佑我

六十三歲陳敬濬擔任警察公墓管理員長達廿七年，他受訪分享不少難以解釋事件，曾自掏腰包撿骨，事後以墓碑編號簽四星彩中獎，還從納骨塔摔落失去生命跡象，卻神奇康復；回首警墓早年一片荒蕪產生治安疑慮，如今成為綠美化公園，讓他感觸良多。

一九九三年十二月，警察公墓附近廢棄空屋發生遊民曹阿明姦殺女童案，警政署檢討警墓治安狀況，業務承辦人平時不在警墓上班，希望找管理員，因多數人忌諱而難尋。陳敬濬原是海軍陸戰隊員，後來任職警政署工友，開過鎮暴車及擔任高階警官駕駛，被推薦當管理員。

陳敬濬說他當時「欣然接受」，自己農曆七月半出生，抓周時抓到鐵鎚，個性單純、百無禁忌，「我什麼都不怕，工作單純自由，怎麼不好？」拿著大門鑰匙，上班第一天點香向「長官」說，「第一次接觸墓地工作，不懂禮俗，保我平安」。

他感嘆，警察一輩子為國奉獻，死後該有體面安身之地，但當時警察公墓是一堆簡陋墓碑，後來才建納骨塔，一名長年旅居國外女子返台祭拜父親見警墓面貌改變，巧遇時任警政署長姚高橋，還激動下跪哭說「爸爸以前住倉庫，現在住別墅」。

他說，曾見墓碑斑駁已無親友照料，他默念要協助撿骨，後來納骨塔完建，夢見兩名穿卡其色制服、戴盤帽男子舉手敬禮問「你不是要幫我們撿骨？」他自掏腰包七萬元撿骨，點香擲筊後以墓碑編號簽四星彩，竟中獎七萬元。

他說，某次颱風夜獨自開車回家途中見幾名婦人撐傘，他詢問是否搭便車，對方卻說「車上載那麼多警察，怎麼載我們？」他也曾清理納骨塔屋頂時摔落，到醫院前沒呼吸心跳，結果連刀都沒開就撿回一命；另外，生兩名女兒後結紮，他父親渴望抱孫，妻子又懷上兒子，「我把長官當家人照顧，冥冥之中長官也會保佑我」。

他說，警察公墓持續公園化，現在夜裡還有螢火蟲；很多警察是中南部人，多年前警政署在中部找地想建警墓，因地方擔心影響房價告吹，很欣慰南部計畫通過。