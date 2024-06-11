警墓失修 殉職警父陳情才改善

新北市樹林警分局警員楊庭豪三年前因公殉職，葬厝警察公墓。他的父親說，警墓老舊殘破，政府愧對這群為國付出身故的英靈，後來逐步改善，不過從台中市北上看兒子路途遙遠，得知設南區分址很欣慰，呼籲也在中部興建，「希望在我有生之年能完成，了卻最大心願！」

「三年前的警察公墓，簡直不堪入目…」楊庭豪父親回憶說，當初到警墓看環境，發現老舊失修，迴廊柱子油漆斑駁褪色，從朱紅色變淺橘色，大廳天花板腐舊，翹的翹、脫落的脫落，牆壁也斑駁，他看了心裡非常難受，「怎麼看都不像是為國家、社會付出的警察，身故入住的莊嚴地方」。

他批評政府漠視，讓警察公墓環境不堪，追問警政署才知沒有逐年編列預算修繕，不斷陳情要求，後來編列預算修繕才改善。

他說，很想念兒子，但到警察公墓看兒子，要開車往返台中、台北市，路途遙遠，其實三分之二警察來自中南部，應在中南部設警墓，他持續向警政署陳情，去年獲回覆已在高雄市尋覓到地點，他與妻子已膝下無子，很欣慰。

他說，雖不是在中部設警察公墓，若南區分址計畫順利，中部可比照相同模式，呼籲警政署盡快向中央政府爭取預算在中部興建，這是他有生之年最大心願。

對於警察公墓曾引起附近居民抗議，他說，設警察公墓時周遭沒有住宅，警察英靈才是「先住民」，想問抗議者「如果你的先祖輩葬在這裡，你也會去抗議嗎？」他感嘆「沒有將心比心，這是社會的病態」。

近年葬厝警察公墓的英魂，有新北市汐止警分局警員薛定岳、樹林警分局警員楊庭豪，及基隆市第三警分局八堵分駐所警員蘇昱鴻；薛定岳二○一九年騎機車追紅燈左轉機車，與對方擦撞倒地撞分隔島殉職；楊庭豪二○二○年騎車趕赴移工聚眾鬥毆現場，被無照騎車少年撞飛殉職；蘇昱鴻是今年在所值勤時，遭簡姓男子開小貨車衝撞身亡。