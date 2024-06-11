警墓公園化 土葬區難處理

警察公墓已啟用六十五年，除設施老舊，附近居民曾抗議噪音、空氣汙染及影響房價。警政署近年推動公園化，設「警察紀念園區」牌樓，盼扭轉居民觀感；雖環境改善不少，受限面積龐大的土葬區，短時間仍不易處理。

警政署表示，編列預算整修警察公墓，兼顧山坡地保育及景觀維護，對外開放入口廣場、環山道路及階梯步道，供民眾休閒。每年常態經費僅清潔及園藝，修繕費用視個案，希望未來常態編列預算養護；傳統觀念對墓地忌諱，換角度思考，警察英靈「夜間巡邏」，民眾可安心。

官警坦言，土葬區問題最棘手，「都是大前輩，怎麼處理？」若全數遷葬，須聯繫遺族，因葬厝年代久遠，遺族聯絡資料不完整，尚在整理中；若確認已無可聯繫的遺族，應公告相當時間後起掘，執行上頗為難，目前僅被動接受遺族申請起掘。

警察公墓歷史悠久，台灣省政府警務處（後改制為台灣省政府警政廳；因應精省與警政署整併）考量警察終生為國辛勞，因公殉職或亡故卻無適當處所安置，一九五五年起覓地籌建，購得台北市內湖區面積五甲山坡地。

警察公墓一九五九年完工啟用，陸續建忠靈祠、整理山坡地、建納骨塔及荷花池、開闢環山道路、改善排水設施、鋪設柏油路面、整建山坡地坡崁及大門與圍牆、展築新墓地，一九九九年因應精省由警政署接管。

警方一九九六年起派一名管理員常駐，二○一二年起增派一人，負責行政作業、墓園安全及清潔維護。每年清明、重陽節前後，各舉行春、秋祭祀，警政署通知遺族自由參加，由署長主祭，率北部警察機關人員一百多人追緬上香，表達感念。